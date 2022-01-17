《國企紅籌》中興通訊（００７６３）發超融券，籌４５億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，於上周
五（１４日）發行超短期融資券，集資４５億元人民幣，所得資金用作兌付承兌匯票及補充營運
資金。
該集團指，共發行４期超融券，各３批發行額均為１０億元人民幣，另一批發行額為１５億
元人民幣，發行利率均為２﹒２５％，期限均為７５天，兌付日期為３月３０日。（ｗｈ）
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