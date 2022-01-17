《日入而息》中國去年ＧＤＰ勝預期，傳許榮茂放售中環中心辦公樓

《今天重點》

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據報世茂（００８１３）許榮茂正以１５億元放售中環中心兩層辦公樓

恒大（０３３３３）上月底復工率９２﹒９％，１月擬交樓３萬套；恒大地產轉讓兩家公司股權

，均由五礦信托接盤

惠譽調低禹洲集團（０１６２８）評級至「Ｃ」

本港新增７宗確診，４宗本地個案１宗源頭不明；海景絲麗酒店巴基斯坦婦傳９人，４人住長沙

灣寶華閣；寵物店任職女子染Ｄｅｌｔａ病毒，居於香港仔東勝道

中國第四季ＧＤＰ增４％優預期，全年增８﹒１％；去年全國固定資產投資增４﹒９％，略高預

期；去年全國房地產投資增４﹒４％，增速創一年半新低；去年全國商品房銷售額增４﹒８％

統計局表示第四季地產增加值負增長，今年樓市料平穩；消費量４４萬億是新台階，經濟貢獻率

近八成；今年中國經濟有望實現穩中求進；調查失業率低預期目標，靈活就業已達２億人；去年

最終消費對經濟增長貢獻率６５﹒４％；；今年要出台一系列有利於製造業投資措施政策；１２

月發電量同比下降，原煤生產繼續加快；：主要指標實現預期目標，經濟面臨三重壓力；１２月

７０城樓價環比呈降勢，同比漲幅回落

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《即日市況》

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恒指低收１６５點報２４２１８，科指跌４４點報５７２４

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒５８％，ＧＤＰ優預期，人行降政策利率

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《美元匯價》

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市場消化加息消息，短期美元仍反覆

歐元最新報１﹒１４２１╱２５，日圓最新報１１４﹒４７╱５０

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《公司資訊》

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騰訊（００７００）ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ蟬聯全球最吸金手遊；公布限玩時間，未成年人寒

假最多可玩１４小時遊戲

力勁科技（００５５８）與精工壓鑄簽８０００噸超大型壓鑄機訂單

領展（００８２３）委任卓格理為國際市場營運總裁

傳天齊鋰業短期內申港上市，目標今年上半年掛牌

傳大灣區航空正考慮向波音或空中巴士訂購１８億美元飛機

國泰（００２９２）據報或盡奪港龍４６航線航權，港航落空

小米（０１８１０）旗下社交電商平台「有品有魚」３月終止運營

屈臣氏疫情下亞洲保健產品電子商貿銷售額按年增逾６０％

百度、美團、順豐等十多科企春節起互聯互通，百度開放百億流量

中國通海金融附屬（００９５２）訂立貸款協議，涉１﹒２億元

宏輝集團（００１８３）附屬收購股份及貸款，涉１５００萬元

友邦香港推ＡＩＡ「財富顯裕」壽險計劃

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《國企紅籌》

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長汽（０２３３３）投資成立汽車零部件公司，註冊資本１﹒２億元人民幣

中國電力（０２３８０）新疆首台單機容量最大的風電機組完成吊裝

東江環保（００８９５）完成發行５億元人民幣債

慶鈴（０１１２２）獨立非執董劉天倪涉違公司股份回購守則

中國太平（００９６６）去年原保險保費收入按年升２﹒５％

招商局置地（００９７８）去年合同銷售總額按年增１１％

華潤電力（００８３６）去年售電量按年增１４％

遠大住工（０２１６３）去年ＰＣ構件製造業務新簽合同總金額升２０﹒９％

中州證券（０１３７５）獲中證監批准發行不超２０億元人民幣公司債券

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《神州民企》

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恒大（０３３３３）上月底復工率９２﹒９％，１月擬交樓３萬套；恒大地產轉讓兩家公司股權

，均由五礦信托接盤

海通國際（００６６５）機構客戶分部委任三名董事總經理

中梁控股（０２７７２）已匯款償還本月到期票據

朗詩地產（００１０６）去年簽約銷售額按年升１５﹒８％

祥生（０２５９９）以４﹒８７億元人民幣出售企業諮詢公司５１％股權

龍光（０３３８０）料港島南區豪宅項目及新加坡兩項目在今年交付

齊屹科技（０１７３９）公司運作正常，不知悉股價急跌原因

祥生控股（０２５９９）以１﹒６億及４億元人民幣收購合夥企業部分權益及待售債務

京東（０９６１８）今年擬全國招聘兩萬高校畢業生，過半入京東物流

富通科技（００４６５）認購本金為３５００萬元人幣理財產品

歌禮製藥（０１６７２）用於治癒乙型肝炎產品獲美國批准臨床試驗

據報世茂（００８１３）許榮茂正以１５億元放售中環中心兩層辦公樓

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《中國要聞》

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中國去年人口淨增４８萬，專家料零增長提前５年到來

全國檢察長會議表示加大反洗錢力度，懲治逃稅騙稅犯罪

統計局表示第四季地產增加值負增長，今年樓市料平穩；消費量４４萬億是新台階，經濟貢獻率

近八成；今年中國經濟有望實現穩中求進；調查失業率低預期目標，靈活就業已達２億人；去年

最終消費對經濟增長貢獻率６５﹒４％；；今年要出台一系列有利於製造業投資措施政策；１２

月發電量同比下降，原煤生產繼續加快；：主要指標實現預期目標，經濟面臨三重壓力；１２月

７０城樓價環比呈降勢，同比漲幅回落

全國居民人均可支配收入３５１２８元，增長９﹒１％

２０２１年末全國人口１４﹒１億，比上年末增４８萬

經濟總量突破１１０萬億，人均ＧＤＰ破１﹒２萬美元

中國第四季ＧＤＰ增４％優預期，全年增８﹒１％

去年全國固定資產投資增４﹒９％，略高預期

去年全國房地產投資增４﹒４％，增速創一年半新低

去年全國商品房銷售額增４﹒８％

全國１２月城鎮調查失業率５﹒１％

內地１２月社會消費品零售總額增１﹒７％，大遜預期

內地１２月工業增加值增４﹒３％，高於預期

能源局表示去年全社會用電量同比增速加快至１０﹒３％

７０００億ＭＬＦ增量續作及千億逆回購，利率降１０基點

銀保監表示積極探索中小銀行設立理財公司模式路徑；銀保監開展險資關聯交易檢查，關注激進

擴張中小險企

上海去年新設企業４６﹒５萬戶，按年增逾１３％

吳清稱三方面提升上海全球資產管理中心建設的能級

測算表示上月７０城新樓價指數環比跌幅收窄至０﹒２％

微眾銀行入局「元宇宙」，擬發行２０萬張數字藏品

多個ＩＰＯ項目終止或撤回，官媒稱非上市節奏放緩

上海推動智慧網聯汽車，支持浦東無安全員駕駛立法

上海擬推動智能裝備等產業，增進數字經濟新動能

兩面針擬斥１８７５萬元參與中信證券配股

發改委年內首次上調成品油價格，油價錄兩連升；豬糧比價進入過度下跌三級預警區間

貴州省政協原主席王富玉受賄案一審被判處死刑

中海發３０億人幣中票獲超購，萬科、美的註冊新額度

美國檢察官據報建議放棄起訴涉間諜案ＭＩＴ華裔教授

中央政法工作會議促加大反壟斷司法力度

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７％報１８５２５點，台積電盤中創新高

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《其他消息》

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陳茂波稱本年度赤字或超預期，會善用公共資源為市民紓困

李家超下午與內委會主席李慧琼及副主席馬逢國會面

李卓人涉民陣示威放氣球及阻差辦公表證成立

房委會通過２０２２╱２３年度機構計劃及財政預算

自由黨倡派５０００至１萬元消費券，寬免全年差餉地租

十大屋苑周末成交按周持平

委員關注房屋發展流程繁複，陳帆期望半年內完成檢討

防疫抗疫基金今起接受申請，飲食界料可補助一半虧損

旅發局初步數字：去年訪港人次跌９７％至９﹒１萬

深股通額度全日用近３８億元，外資連續兩日流入；滬股通

額度全日用近２１億元，陸股通流入１７億元

第五輪防疫抗疫基金料惠及１﹒７６萬間餐廳

ＰａｙＭｅ推全新群組利是功能，可一次過向一百人發送電

子利是

今年到期銀債本月派第５次息，年息３厘

澳門上季貴賓百家樂博彩收入跌至２０２０年第三季以來最

低

Ｍｏｘ與ＨＫＴＶｍａｌｌ聯乘合作，成功開戶可享現金獎

賞

ＡＣＣＡ與羅兵咸報告：財務部門在商業洞見等領域上承擔

更多職責

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《新冠肺炎》

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本港新增７宗確診，４宗本地個案１宗源頭不明

全國本土確診昨增１６３宗，６省市現Ｏｍｉｃｒｏｎ

國家衛健委表示現有疫苗對Ｏｍｉｃｒｏｎ仍有保護效果

北京變種病例或因收境外郵包感染，曾途經香港美國

梁子超認為餐廳隔板對整體空氣流通影響不大

港珠澳大橋穿梭巴士港珠線明起雙向停運至另行通知

衞生署今設疫情記招，疑現Ｄｅｌｔａ源頭不明個案

香港仔東勝道２至４號完成圍封強檢，無發現陽性個案

陳肇始對出現Ｄｅｌｔａ不明個案感奇怪，冀市民縮短辦年

貨時間

寵物店任職女子染Ｄｅｌｔａ病毒，居於香港仔東勝道

海景絲麗酒店巴基斯坦婦傳９人，４人住長沙灣寶華閣

第五輪防疫抗疫基金下電影院資助計劃開始接受申請

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