  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》多勞多得並非投資致勝之道

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和顯著向淡。昨晚（１７日）美股假期休市，本周初港股交投淡靜，欠缺方向感，屬於十分
正常的現象。基本上，昨天港股大部分時間只於上周五（１４日）的波動範圍內呈現好淡爭持，
走勢對後市無大啟示。換而之，即使圖表上的技術分析指標因而有所改變，共參考性亦應被打折
扣。一般而言，於此環境下，即市投機者可於預計的波動範圍上短炒上落，捕捉全日兩、三次獲
利機會。
　　至於短線投機者，應市策略可不變，怛切忌因市況轉靜，便認為風險下降，並貿然增大圖利
注碼。另一方面，中長線投資者當然應該按兵不動；事實上，對他們而言，按兵不動乃大部分時
間的應市策略，因多勞多得並非投資致勝之道。最後，若要進行換馬，我們應待須換出的股票的
淡勢加劇，或須換入的股票的強勢加劇時，才入市行動。這是筆者多年來的實戰心得，願與各位
分享。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
安活創富18/01/2022
輕鬆數碼營商 始於周全保障
財經熱話18/01/2022
【虛幣世界】比特幣於美國假期下挫，市場料或現進一步拋售
財經熱話17/01/2022
人行降政策利率內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀
中國故事17/01/2022
《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振　人行降政策利率　滬指高收
專訪17/01/2022
【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金