《運籌帷幄－梁業豪》多勞多得並非投資致勝之道

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏好和顯著向淡。昨晚（１７日）美股假期休市，本周初港股交投淡靜，欠缺方向感，屬於十分

正常的現象。基本上，昨天港股大部分時間只於上周五（１４日）的波動範圍內呈現好淡爭持，

走勢對後市無大啟示。換而之，即使圖表上的技術分析指標因而有所改變，共參考性亦應被打折

扣。一般而言，於此環境下，即市投機者可於預計的波動範圍上短炒上落，捕捉全日兩、三次獲

利機會。

至於短線投機者，應市策略可不變，怛切忌因市況轉靜，便認為風險下降，並貿然增大圖利

注碼。另一方面，中長線投資者當然應該按兵不動；事實上，對他們而言，按兵不動乃大部分時

間的應市策略，因多勞多得並非投資致勝之道。最後，若要進行換馬，我們應待須換出的股票的

淡勢加劇，或須換入的股票的強勢加劇時，才入市行動。這是筆者多年來的實戰心得，願與各位

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《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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