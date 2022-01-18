《缸邊隨筆－石鏡泉》減息了，市怎了？

《缸邊隨筆》２０２２年１月１７日（即昨日），人行做了１年期７０００億元（人民幣．

下同）的ＭＬＦ，利率２﹒８５％（前為２﹒９５％）；同日又做了１０００億元７天期逆回購

，利率２﹒１％（前為２﹒２％），加起來，就是減息、放水。



這次減息、放水，是央行自２０２０年４月首次下調政策利率，距２０２１年１２月降準僅

一個月，可見此次減息放水，反映人行貨幣政策逆周期調控力度加碼，出發點是「穩增長」。如

以為人行減息放水，Ａ股可大漲就有點奢望了，只有中小企有較好表現，因為人行上月的降準，

今月的減息、放水，都是衝着扶助中小企而來的。



有謂這次減息放水，會救了債重的內房，但如考慮到內房債有傳達３８萬億元，今次１年期

ＭＬＦ是做７０００億元，連１萬億元都不到，怎解那３８萬億元內房債之困？要解內房債困是

靠政策，不是靠＄。



減息、放水點都會益到股市吧！喔，看看去年１２月１５日，人行的降準，做５０００億元

ＭＬＦ、１００億元的逆回購，對Ａ股的影響是波瀾不興，何故？



＊放水扶持中小企非股市＊



（１）ＭＬＦ是要還的，要付息的，今時銀行是要找到高於ＭＬＦ的利率借出去，才可有利

。去年１２月的一年期ＭＬＦ利息是２﹒９５％，今時是２﹒８５％，是低了０﹒１％的利率，

但仍要有人借才可使經濟盤活，銀行有利。



（２）市場錢是否多了，要看Ｍ２（廣義貨幣）和Ｍ１（狹義貨幣）的餘額。在２０２１年

１１月末，Ｍ２貨幣餘額達２３５﹒６萬億元，Ｍ１貨幣餘額６３﹒７５萬億元。據此，市場是

不缺資金的，缺的，是市場信心，而股市上的信心是要靠上市公司質量和供求關係構築出來。



既然市場不缺錢，為何人行要放水，相信是為了充裕過年時的流動性，及為刺激每年初的借

貸需求，所以就要配以減息了。人行減息放水，應不是為刺激股市，因為好的公司，而未能發光

，是蒙塵的金子，一旦風吹塵霧散，這個塘邊鶴的閒資就會入市的。



一個央行的考量可能是，全球將開啟收水，中國有能力去為這個環球收水作個準備，免金融

業受過度衝擊，盡量緩解目前國內經濟的下行壓力。要留意的是：下行壓力，不是衰退壓力，不

排除人行會在今年稍後降準，但如果經濟能不太差時，人行不一定會再降準的。放水、減息是為

扶持中小企，不是房企，也不是股市，這是投資者所應留意的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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