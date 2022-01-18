《專家之言－李偉傑》市場續關注美國加息收水，港股表現逐步向好

《專家之言》市場關注點繼續放在美國聯儲局今年加息以及收表進度，在早前美國聯儲局主

席鮑威爾言論及點陣圖顯示，市場估計美國今年將有機會加息３至４次，同時間美國１０年期國

債息率亦逼近１﹒８厘水平，還看今年美國為應對３９年來最高通脹有何方法遏止，不過本人認

為純粹減少資金流動性初期對抗通脹有一定作用，但美國高通脹問題在於進口產品昂貴、美國生

產力樽頸和疫情帶來的勞動力缺失，估計未來美國不單止需要加息和收表來遏制通脹，相信亦需

要使用其他勞動層面等方案遏止通脹成為慣性問題。



＊內地零售消費下滑，相關行業有望受政策眷顧＊



另外國家統計局亦剛剛公布，中國第四季ＧＤＰ增長４％，優於市場預期的３﹒６％，全年

ＧＤＰ增長８﹒１％，完成政府工作報告定下的全年ＧＤＰ增長６％以上目標。此外內地１２月

工業增加值增長４﹒３％，高於預期增長３﹒６％，為４個月最高。去年全國固定投資增長

４﹒９％，略高於預期。不過在社會消費品零售總值１２月份只輕微增長１﹒７％，低於市場預

期，雖然全年社會消費品零售總額比去年同期增長１２﹒５％，但近期內地零售消費有所下滑，

有機會與內地部分地方疫情反彈帶來影響有關，不過整體去年內地經濟增長速度仍較全年目標為

快，若以公布數據後作折射思維分析，未來零售消費類行業將有望受到政策眷顧，臨近春節長假

期，雖然內地有部分城市存在疫情問題，但暫時大部分城市並未倡議去年政策就地過年，因此憧

憬旅遊及消費零售板塊短期亦可繼續受惠春節效應。



＊資金流向低估值股份，料暫於２３８００至２４０００點整固＊



同時間港股近期表現逐步轉趨向好，現時大市正以上周提及的水向低流，流向低估值，股價

低的股份身上，近期資金垂青銀行股以及科技股，這兩個板塊是恒生指數佔大比重的重點股，因

此恒生指數近期亦成功在低位逃脫，上周一度反彈至２４５６１點，２４６００點是去年大市下

降通道頂部，傳統上第一次是未能進行突破的，因此預料港股短暫將在１月１１日裂口位頂部

２３８００點至５０天移動平均線２４０００點水平作為整固，還看農曆新年前後港股能否正式

企穩２４６００點水平，作為初步轉勢契機，另外下方支持位由早前阻力現時轉為支持的２０天

平均線２４５００點水平。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫

者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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