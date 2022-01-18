【異常勁彈】眾安市前錄近１２億大手成交為配股？為何不跌反升？

《經濟通通訊社記者梁凱菱１８日報道》今日重大焦點股不多，開市競價交易時段中，卻見

眾安在綫（０６０６０）錄近１２億交叉盤交易，超越騰訊（００７００）及美團

（０３６９０），為市前成交額最大個股。



＊眾安疑折讓近１３％配股＊



據《經濟通ＨＶ２報價系統》，眾安在綫於９時０１分，錄得１手４６５３﹒７萬股交叉盤

交易，成交價２５﹒５３元，共涉及１１﹒８８億元。以成交價２５﹒５３元計算，較上日

（１７日）收市價２９﹒２５元折讓１２﹒７２％；而４６５３﹒７萬股，相當於已發行股份總

數約３﹒２８％。

「Ｘ盤」屬於非自動對盤交易，為同一經紀的兩邊客成交，俗稱同一經紀「左手交右手」。

若於開市前時段內上板，而成交量特別大，有關交易多數會是配股交易。事實上，不計今天，其

過去五個交易日的平均成交量僅２３５﹒９７萬股。



＊兩原因拆解為何不跌反升＊



市場多數對折讓配股較「反感」，尤其是上市公司用盡或幾近用盡股東向董事會作出一般性

的授權。根據《上市規則》下的一般性授權，股東允許公司每年增加不超過２０％的股本，而發

行價不得較證券的基準價折讓２０％或以上。觀乎眾安今早於開市前時段的交易，折讓幅度有近

１３％，可謂不少。不過，為何股價不跌反升？

眾安自去年２月錄得的７８﹒８元起急轉直下，最低僅見２４﹒６元，累計跌幅高達近

６９％。以上日收市價計，股價近月亦只反彈近１９％，股價要再升近１﹒７倍，才能重返

７８﹒８元。在股價經過長時間下跌後，有新主要股東入市，自然會為投資者帶來憧憬。當然，

新主要股東的買盤，會遇上早於低位買貨、托高股價配股者的獲利回吐沽盤。

根據《ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ》的資金流向趨勢分析，眾安早市錄得的資金淨主動買入規模

持續增加，截至早上１１時半，最高峰時有逾５４００萬元，目前仍有逾４９００萬元，意即已

有部分投資者食胡。

值得留意，持續掃貨的買盤，主要屬於散戶！單計散戶（每宗交易金額少於１００萬元）的

資金淨主動買入規模，已有近４４００萬元，佔比近８９％；主動買沽比率達６０：４０，明顯

配合股價的上升動力。不過，目前尚未有特大戶及超級大戶進場，散戶能否持續掃貨成疑。

事實上，在日線圖上，眾安目前的蠟燭手影線長達２﹒１元，較過去一個月的每支蠟燭還要

長，可見日中高位３２﹒５元前的沽壓不輕。



＊眾安去年保費收入升近２２％，惟招銀國際降近３１％目標價＊



補充一點，一眾內險股去年保費收入已出爐。當中，眾安跑出，去年保費收入２０３﹒６億

元人民幣，按年升２１﹒９％。不過，招銀國際下調其目標價，由６４元降至４４﹒２７元，幅

度達３０﹒８％，為在調整一眾內險股的目標價中，調低幅度最大。



表列招銀國際對內險股最新目標價及評級

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股份 （代號） 目標價變動 評級變動

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眾安在綫 （０６０６０） ６４﹒００ → ４４﹒２７ （下調３１％） 維持買入

中國平安 （０２３１８） ９５﹒０７ → ８８﹒６４ （下調７％） 維持買入

中國人壽 （０２６２８） １８﹒２９ → １８﹒４１ （上調１％） 維持買入

中國太保 （０２６０１） ３５﹒９６ → ３６﹒９８ （上調３％） 維持買入

中國太平 （００９６６） １１﹒８４ → １４﹒２１ （上調２０％） 持有→買入

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