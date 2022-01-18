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即市新聞

18/01/2022 16:44

《盤後部署》科技股走勢轉弱，港股能否守住２３５００點成關鍵

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港股今日走勢反覆，高開５６點報２４２７４，曾升１６３點
，但臨近午市轉跌，半日低收３４點報２４１８３。午後跌勢加劇，一度跌２０２點。
　　美團（０３６９０）早段曾升逾５％，但午後未能延續升勢，收市報２１５﹒８元，跌
０﹒７３％。騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）分別跌２﹒７５％及１﹒６３％，
京東（０９６１８）就跌１﹒６９％，拖累恒指下跌。
　　內房股反彈，碧桂園（０２００７）回購千萬美元票據，股價全日強勁，高開２％，半日升
逾半成，收市報６﹒１６元，升４﹒９４％，為全日表現最佳藍籌；中海外（００６８８）及潤
地（０１１０９）都升１﹒８３％及１﹒３９％。
　　醫藥股午後受沽壓，石藥（０１０９３）挫３﹒２３％，為全日表現最差藍籌；藥明生物
（０２２６９）都跌１﹒１１％，而發盈喜、早段曾飊近一成三的諾輝健康（０６６０６），收
市報２８元，倒跌０﹒３６％。
　　恒指再次高開低走，收報２４１１２，跌１０５點或跌０﹒４３％，主板成交
１１２３﹒１５億元。國企指數報８４４９，跌１４點或跌０﹒１８％。恒生科技指數報
５６９８，跌２５點或跌０﹒４５％。
　　Ａ股繼續造好。上證綜合指數報３５６９，升２８點或升０﹒８０％，成交４７０８﹒３２
億元人民幣。深證成份指數報１４３９１，升２７點或升０﹒１９％，成交２９７６﹒５０億元
人民幣。

＊賭股短期不宜再追＊

　　大市方面，全日成交１１２３億元，較上日多１３﹒９億元，亦錄得５３﹒２７億元資金流
入，較上日多２３﹒５億元，交投氣氛稍好。只不過，科技股今日走軟，騰訊及阿里巴巴都錄得
資金淨流出，從日線圖看，兩者股價均在前幾天升穿保力加通道頂部回落，１４天ＲＳＩ下跌不
少，ＭＡＣＤ牛差距亦逐步收窄，未來數天科技股可能繼續走弱，到時大市都會受影響，今周能
否守得住２０天線２３５００點水平非常關鍵。
　　個股方面，賭股今天回軟，澳門貴賓百家樂收入按年減少三成六，華資賭股午後跌勢加劇，
澳博（００８８０）、銀娛（０００２７）分別挫３﹒１３％及１﹒３３％。外資賭股亦無一倖
免，金沙（０１９２８）挫２﹒８６％。從日線圖看，多隻賭股上日升勢凌厲，金沙更一度裂口
高開，最後卻出現十字星，而銀娛及澳博更出現陰燭。如今應聲下跌，短期走勢不太樂觀，相信
仍有一段時間回調。（ｅｒ）

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