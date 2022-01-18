《盤後部署》科技股走勢轉弱，港股能否守住２３５００點成關鍵

《經濟通通訊社１８日專訊》港股今日走勢反覆，高開５６點報２４２７４，曾升１６３點

，但臨近午市轉跌，半日低收３４點報２４１８３。午後跌勢加劇，一度跌２０２點。

美團（０３６９０）早段曾升逾５％，但午後未能延續升勢，收市報２１５﹒８元，跌

０﹒７３％。騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）分別跌２﹒７５％及１﹒６３％，

京東（０９６１８）就跌１﹒６９％，拖累恒指下跌。

內房股反彈，碧桂園（０２００７）回購千萬美元票據，股價全日強勁，高開２％，半日升

逾半成，收市報６﹒１６元，升４﹒９４％，為全日表現最佳藍籌；中海外（００６８８）及潤

地（０１１０９）都升１﹒８３％及１﹒３９％。

醫藥股午後受沽壓，石藥（０１０９３）挫３﹒２３％，為全日表現最差藍籌；藥明生物

（０２２６９）都跌１﹒１１％，而發盈喜、早段曾飊近一成三的諾輝健康（０６６０６），收

市報２８元，倒跌０﹒３６％。

恒指再次高開低走，收報２４１１２，跌１０５點或跌０﹒４３％，主板成交

１１２３﹒１５億元。國企指數報８４４９，跌１４點或跌０﹒１８％。恒生科技指數報

５６９８，跌２５點或跌０﹒４５％。

Ａ股繼續造好。上證綜合指數報３５６９，升２８點或升０﹒８０％，成交４７０８﹒３２

億元人民幣。深證成份指數報１４３９１，升２７點或升０﹒１９％，成交２９７６﹒５０億元

人民幣。



＊賭股短期不宜再追＊



大市方面，全日成交１１２３億元，較上日多１３﹒９億元，亦錄得５３﹒２７億元資金流

入，較上日多２３﹒５億元，交投氣氛稍好。只不過，科技股今日走軟，騰訊及阿里巴巴都錄得

資金淨流出，從日線圖看，兩者股價均在前幾天升穿保力加通道頂部回落，１４天ＲＳＩ下跌不

少，ＭＡＣＤ牛差距亦逐步收窄，未來數天科技股可能繼續走弱，到時大市都會受影響，今周能

否守得住２０天線２３５００點水平非常關鍵。

個股方面，賭股今天回軟，澳門貴賓百家樂收入按年減少三成六，華資賭股午後跌勢加劇，

澳博（００８８０）、銀娛（０００２７）分別挫３﹒１３％及１﹒３３％。外資賭股亦無一倖

免，金沙（０１９２８）挫２﹒８６％。從日線圖看，多隻賭股上日升勢凌厲，金沙更一度裂口

高開，最後卻出現十字星，而銀娛及澳博更出現陰燭。如今應聲下跌，短期走勢不太樂觀，相信

仍有一段時間回調。（ｅｒ）

