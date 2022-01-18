【國際要聞】無人機襲阿聯酋油庫及機場３死６傷，也門叛軍認責

《經濟通通訊社１８日專訊》伊朗核談判陷入膠著之際，阿聯酋首都阿布扎比一座油庫遭到

無人機攻擊並發生爆炸，導致３死６傷。杜拜國際機場一個地盤亦遭無人機攻擊起火。親伊朗的

也門叛軍青年運動隨後承認發動襲擊。

油庫的爆炸波及３輛運油車。死者包括２名印度人及１名巴基斯坦人。阿聯酋指出，這是首

次在境內遭到青年運動襲擊，揚言會報復。聯合國秘書長古特雷斯譴責襲擊，但呼籲各方克制。

（ｊｆ）

