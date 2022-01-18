【新冠肺炎】美軍參謀長聯席會議主席米利染疫

《經濟通通訊社１８日專訊》美軍參謀長聯席會議主席、陸軍上將米利周日新冠病毒檢測呈

陽性。他上周三曾與總統拜登一同參加一個葬禮。

參謀長聯席會議發言人巴特爾表示，米利癥狀輕微，目前正在遠程辦公；他接種了新冠疫苗

和加強針。他在參加葬禮前和此後的每天檢測均為陰性，直至周日。美國國防部長奧斯汀本月初

也確診，上周日已康復，重返國防部上班。（ｊｆ）





