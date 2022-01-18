【國際要聞】北韓證實昨試射２枚戰術導彈，成功擊中島嶼目標

《經濟通通訊社１８日專訊》北韓官媒朝中社證實，北韓昨日進行了戰術導彈驗收，由該國
西部地區發射了２枚已投產的戰術導彈，精確打擊了東海的島嶼目標。根據朝中社放發的照片，
相信是ＫＮ－２４短程彈道導彈。報道指，北韓國防科學院通過試射，確認了該導彈的精確度、
安全性和應用效果。（ｊｆ）
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