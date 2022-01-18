  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/01/2022 17:38

《台股攻略－黃振宇》台股跌１４６點，失守五日線

　　《台股攻略》雖然昨日（１７日）美股休市，但美國１０年期公債孳息率走高，衝擊科技股
電子盤急跌。而台股之中，近來強勢的台積電於今日（１８日）出現獲利止賺賣壓，聯發科等主
要電子權值股下挫，拖累台股終場跌１４６﹒８點，收１８３７８﹒６４點，失守５日線及
１８４００點兩個關卡。
　　台積電昨日創新天價後，今日終場下挫３％，收６６２元，市值下滑至１７﹒１６兆元（新
台幣．下同）。聯電亦同步翻黑，鴻海及國巨主要電子權值股午盤後升幅有回吐，不過，大立光
擺脫法說陰霾，股價終於回升，終場升超過１％，守住２１００元。航空股劇烈震盪，華航收
２５﹒４５元，跌１﹒９３％；長榮航收２５﹒６元，跌１﹒１６％。航運股方面，陽明股價走
揚，終場升近１％；長榮及萬海收平盤。航運族群普遍走低，先前強勢的宅配通及嘉里大榮賣壓
偏重，下跌３至５％；航空雙雄亦下跌超過１％。Ｏｍｉｃｒｏｎ掀起新一波疫情，雖然傳染性
增強，但重症死亡人數並未攀升，即使台灣本土桃園疫情爆發，但快速增加第３劑施打，相信對
經濟活動及股市不會有太大影響。
　　展望台股後市，加權指數今年年初大升，主因為台積電獨強，但中小型櫃買ＯＴＣ指數偏弱
，拉抬指數掩護中小型股出貨，加上大市成交額不足，預期第一季台股震盪整理。美國聯準會提
前加息，亦代表利空將出盡，有利第二季之後台股表現。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市
場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/01/2022
《神州經脈》世茂兩筆ABS獲展期　人幣刷近四年高　滬指兩連升
財經熱話18/01/2022
【趁消息出貨】諾輝健康發盈喜再飆逾兩成後倒跌收市　瑞銀看52元博唔博得過？
財經熱話18/01/2022
【風水指數】中信里昂:恒指虎年夏季見頂，看好貿易、航運和旅遊業
專訪18/01/2022
【專訪】陶冬：疫情徹底改變供應鏈邏輯，全球再回不到過去（有片）
財經熱話18/01/2022
世茂ABS獲展期碧桂園回購票據齊飆半成　瑞信祝福內房普遍造好
FOCUS18/01/2022
【FOCUS】人口淨增斷崖下跌　數字經濟成最大風口
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金