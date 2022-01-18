《台股攻略－黃振宇》台股跌１４６點，失守五日線

《台股攻略》雖然昨日（１７日）美股休市，但美國１０年期公債孳息率走高，衝擊科技股

電子盤急跌。而台股之中，近來強勢的台積電於今日（１８日）出現獲利止賺賣壓，聯發科等主

要電子權值股下挫，拖累台股終場跌１４６﹒８點，收１８３７８﹒６４點，失守５日線及

１８４００點兩個關卡。

台積電昨日創新天價後，今日終場下挫３％，收６６２元，市值下滑至１７﹒１６兆元（新

台幣．下同）。聯電亦同步翻黑，鴻海及國巨主要電子權值股午盤後升幅有回吐，不過，大立光

擺脫法說陰霾，股價終於回升，終場升超過１％，守住２１００元。航空股劇烈震盪，華航收

２５﹒４５元，跌１﹒９３％；長榮航收２５﹒６元，跌１﹒１６％。航運股方面，陽明股價走

揚，終場升近１％；長榮及萬海收平盤。航運族群普遍走低，先前強勢的宅配通及嘉里大榮賣壓

偏重，下跌３至５％；航空雙雄亦下跌超過１％。Ｏｍｉｃｒｏｎ掀起新一波疫情，雖然傳染性

增強，但重症死亡人數並未攀升，即使台灣本土桃園疫情爆發，但快速增加第３劑施打，相信對

經濟活動及股市不會有太大影響。

展望台股後市，加權指數今年年初大升，主因為台積電獨強，但中小型櫃買ＯＴＣ指數偏弱

，拉抬指數掩護中小型股出貨，加上大市成交額不足，預期第一季台股震盪整理。美國聯準會提

前加息，亦代表利空將出盡，有利第二季之後台股表現。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市

場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

