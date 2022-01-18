  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/01/2022 09:35

《窩輪豪情－梁業豪》炒賣牛熊證應參考甚麼圖表？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、綜合
企業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控
（００００５）、中海油（００８８３）與銀河娛樂（０００２７），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選時代天使（０６６９９）、創科實業（００６６９）與碧桂園（０２００７）。
　　對炒賣指數牛熊證者而言，主要參考的應為相關指數期貨，而非相關指數的日線圖和小時圖
（短線投機），或小時圖與１５分鐘圖（超短線投機）上的買賣訊號。以昨天（１７日）收市時
的情況為例
，短線投機者應參考的恒指期貨日線圖上，５個主要技術分析指標中，只得ＲＳＩ轉淡（但仍與
其５天平均線企於５０線之上），代表港股大市的短期局勢尚屬向好，牛熊證投機者應繼續以持
有恒指牛證作為主要圖利策略。另一方面，恒指期貨小時圖，卻只得ＲＳＩ仍維持利好，指示短
線投機者暫時忍耐，靜心等待入市良機的來臨。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
安活創富18/01/2022
輕鬆數碼營商 始於周全保障
財經熱話18/01/2022
【虛幣世界】比特幣於美國假期下挫，市場料或現進一步拋售
財經熱話17/01/2022
人行降政策利率內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀
中國故事17/01/2022
《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振　人行降政策利率　滬指高收
專訪17/01/2022
【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金