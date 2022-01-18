《窩輪豪情－梁業豪》炒賣牛熊證應參考甚麼圖表？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、綜合

企業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控

（００００５）、中海油（００８８３）與銀河娛樂（０００２７），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選時代天使（０６６９９）、創科實業（００６６９）與碧桂園（０２００７）。

對炒賣指數牛熊證者而言，主要參考的應為相關指數期貨，而非相關指數的日線圖和小時圖

（短線投機），或小時圖與１５分鐘圖（超短線投機）上的買賣訊號。以昨天（１７日）收市時

的情況為例

，短線投機者應參考的恒指期貨日線圖上，５個主要技術分析指標中，只得ＲＳＩ轉淡（但仍與

其５天平均線企於５０線之上），代表港股大市的短期局勢尚屬向好，牛熊證投機者應繼續以持

有恒指牛證作為主要圖利策略。另一方面，恒指期貨小時圖，卻只得ＲＳＩ仍維持利好，指示短

線投機者暫時忍耐，靜心等待入市良機的來臨。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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