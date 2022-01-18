【虛幣世界】比特幣於美國假期間下挫，市場料或現進一步拋售

《經濟通通訊社１８日專訊》美國於周一（１７日）為馬丁路德金假期，並曾跌穿四萬二美
元關口，以太幣及其他主要山寨幣亦同樣下挫，其中以太幣跌穿三千三美元關口，而各主要虛幣
亦未見有反彈跡象。有分析認為，近期美股走勢與加密貨幣市場越趨一致，《華爾街日報》報導
稱，大約２２０家市值超過１００億美元的美國上市公司從最高點下跌了２０％，標準普爾
５００指數和納斯達克指數分別下跌了２﹒２％和４﹒８％，而此期間加密貨幣同樣下跌。
加密衍生品交易所Ｄｅｌｔａ Ｅｘｃｈａｎｇｅ的首席執行官Ｐａｎｋａｊ
Ｂａｌａｎｉ表示，由於市場缺乏買力，比特幣很容易進一步下跌，而目前未見有任何想反彈的
跡象，如果比特幣跌穿四萬美元的話，可能將會有新一輪拋售潮開始。
據經濟通據數顯示，比特幣現報元４２３３７﹒８３（美元．下同），升０﹒３２％（２４
小時比較．下同）；以太幣現報３２２７﹒３７元，升０﹒５５％；艾達幣報１﹒５９元，跌
０﹒５６％；瑞波幣報０﹒７６元，升０﹒６２％。（ｕｌ）
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動