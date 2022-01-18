《談國論企－黎偉成》經濟去年底緩增料續受困疫情

《談國論企》中國經濟於２０２１年下半年同比及環比增速，皆持續放慢，仍面對複雜嚴峻

國際環境和國內疫情散發等多重挑戰，惟尚能持續恢復之態，甚至穩中有升，屬處合理區間和良

性發展。惟新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的最新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐環球，對中國的疫情

和經濟社會產生一定的壓力，加上美帝對華的全方位圍堵、攬炒惡行加劇，相信中國經濟在存困

漸多的情況底下，仍然保持穩中有進的發展。



＊工業服務業增產惠及就業固投零售＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，國內生產總值ＧＤＰ於２０２１年四季度的同比增

長僅４％（見表．下同），較三季度的４﹒９％少增０﹒９個百分點，連同二季度和一季度分別

增長的７﹒９％與１８﹒３％，顯示中國經濟有增長反覆放緩傾向；此與２０２０年的同期基數

由年初之跌到年底有所提升的比較基礎有重大變異有關。唯是ＧＤＰ於２０２１年全年同比增長

８﹒１％，不僅遠高於２０２０年的２﹒３％升幅，更為自２０１１年增９﹒２％以來增長最高

的一個年頭，是為國家統計局認為國民經濟持續恢復之因

。

以全年計，中國的國民經濟確能達致穩中求進的工作總基調的要求，乃中央科學統籌疫情防

控和經濟社會發展所取得的成果。最惹人注目的肯定是（一）全國規模以上工業增加值的發展和

效益：於２０２１年全年同比增長９﹒６％，比１－１１月份累計升幅１０﹒６％低１個百分點

，並跌破雙位數，乃受困於１２月份僅增４﹒３％和環比回落０﹒４２個百分點。估計這會是受

到新冠肺疫在四季度於中國境內有所散發的困擾，還有是全球的供應鏈日益短缺和海、空、陸運

輸樽頸等壓力日甚所致。

但中國工業的發展，仍保持一定程度的改進。尤其是高技術製造業的增加值於２０２１年同

比增長１８﹒２％，遠高於整體工業的升幅，其中：新能源汽車產量同比增長１﹒４５倍、工業

機器人增量４４﹒９％、集成電路亦有３３﹒３％的升幅，和微型計算機設備增產２３﹒３％，

凡此，可見中國的製造業生產和商品的素質有頗為廣泛的提升。

正正因為以製造業為主的工業增產，故（二）固定資產投資（不含農戶），亦有相對理想的

發展和表現：於２０２１年１－１２月份累計５４﹒４５萬億元，同比增長４﹒９％，低於１－

１１月份４９﹒４０８２萬億元的５﹒２％升幅，但製造業固投的全年增幅仍高達１３﹒５％，

乃受高技術產業的投資增長１７﹒１％的剌激，特別是（１）高技術製造業固投增２２﹒３％，

其中計算機及辦公設備升幅達２１﹒１％、電子及通信設備亦增２５﹒８％；和（２）高技術服

務業增幅為７﹒９％，電子商務服務增６０﹒３％，科技成果轉化服務業增１６﹒０％。

和（三）服務業亦持續恢復：（ｉ）全國服務業生產指數全年同比增長１２﹒５，而（ｉｉ）非

製造業的服務業商務活動指數於２０２１年１２月份達５２，環比回升０﹒９個百分點。分行業

看，信息傳輸、軟件和信息技術服務業的增加值同比增長１７﹒２％，住宿和餐飲業增加值上升

１４﹒５％，交通運輸、倉儲及郵政業則增１２﹒１％。



＊預期ＧＤＰ今年增長可達５﹒４％已屬佳作＊



以製造業為主的工業及服務業等行業持續恢復，使（四）就業情況不斷改善，乃一個重要的

良性啟示：全國城鎮新增就業於２０２１年累計１２６９萬人，超越全年目標；而全國城鎮調查

失業率於１２月份為５﹒１％，顯保就業的政策效佳，有助以內需為主的經濟穩中有進發展。

此使（五）社會消費品零售，總額於２０２１年１２月份達４４﹒１萬億元同比增長

１２﹒５％。從數據的結構看，社會消費品零售新況不差之因，乃（Ｉ）基本生活消費保持較快

增長佳象，其中限額以上單位的飲料類產同的銷售額同比增２０﹒４％、糧油食品類升

１０﹒８％；升級類消費中之金銀珠寶類升２９﹒８％、文化辦公用類亦升１８﹒８％。

更重要的是（ＩＩ）全國網上零售額於２０２１年１－１２月份累計達１３﹒０８萬億元，

同比增長１５﹒４％，其中實物商品網上零售１０﹒８萬億元則升１２﹒０％，於整體消費品零

售額度所佔比重達２４﹒５％。網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產

品的素質，和反網上銷售壟斷，肯定具有可觀的發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。

我估計中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年的升幅達５﹒４％，應屬相當不錯的表現，理

由為（１）新冠肺疫繼續在環球大流行，特別是兩大變種病毒Ｄｅｌｔａ及Ｏｍｉｃｒｏｎ你追

我趕的肆虐，對世界各地的疫情、經濟的壓力有增無減，對中國亦是不可忽視的威脅；（２）惡

疫使海陸空交通運輸陷入嚴重樽頸困境，物流不順，使物價不斷走高，通貨壓力日甚。

中央經濟工作會議於２０２１年１２月８至１０日舉行所作議決，對２０２２年的工作總基

調為「穩字當頭、穩中求進」，而「各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠

前」，作為處理和化解經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等「三重壓力」的重要政策

和策略。中國有信心地政經維穩，實屬難得。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）

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１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２２ ＊３﹒３０ ＊５﹒４０ ＊６﹒２０ ＊６﹒８０ ＊５﹒４０

２０２１ １８﹒３０ ７﹒９０ ４﹒９０ ４﹒００ ８﹒１０

２０２０ －６﹒８０ ３﹒２０ ４﹒９０ ６﹒５０ ２﹒３０

２０１９ ６﹒４０ ６﹒２０ ６﹒００ ６﹒００ ６﹒００

２０１８ ６﹒８０ ６﹒７０ ６﹒５０ ６﹒４０ ６﹒６０

２０１７ ６﹒９０ ６﹒９０ ６﹒８０ ６﹒８０ ６﹒９０

２０１６ ６﹒７０ ６﹒７０ ６﹒７０ ６﹒８０ ６﹒７０

２０１５ ７﹒００ ７﹒００ ６﹒９０ ６﹒８０ ６﹒９０

２０１４ ７﹒４０ ７﹒５０ ７﹒３０ ７﹒３０ ７﹒４０

２０１３ ７﹒７０ ７﹒５０ ７﹒８０ ７﹒７０ ７﹒７０

２０１２ ８﹒１０ ７﹒６０ ７﹒４０ ７﹒９０ ７﹒８０

２０１１ ９﹒７０ ９﹒５０ ９﹒１０ ８﹒９０ ９﹒２０

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

（＊為預計數字）



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