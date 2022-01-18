《異動股》京東微升１％，擬招聘兩萬高校畢業生，過半入京東物流

《經濟通通訊社１８日專訊》京東集團（０９６１８）現價升１﹒１３％，報２８７元，該

股成交約６萬股，涉資１５９４萬元；京東物流（０２６１８）升０﹒５７％，報２６﹒４元；

騰訊（００７００）升０﹒４７％，報４６７﹒８元；美團（０３６９０）無升跌，報

２１６﹒６元。

京東近日宣布，２０２２年將在全國範圍內招聘超兩萬名高校畢業生。其中，京東物流招聘

超１萬名高校畢業生，以儲備、培養基層管理人才。

京東表示，自２０１７年向技術轉型以來，投入近７５０億元人幣用於技術研發，因而對技

術人才的需求不斷增長，在校招崗位中，軟件開發工程師、測試開發工程師、行業解決方案、架

構工程師等技術類崗位佔比超過半數。京東指，過去三年間已累計開放崗位３５８個，提供近４

萬個就業機會，且呈逐年遞增趨勢。

現時，恒生指數報２４２７４，升５６點或升０﹒２３％，主板成交２５﹒４１億元。國企

指數報８４８７，升２３點或升０﹒２８％。恒生科技指數報５７４９，升２５點或升

０﹒４４％。

即月期指新報２４２１７，升２８點，低水５８點。即月國指期貨報８４８１，升１８點，

低水６點。即月科指期貨新報５７４４，升２４點，低水６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２８７元 升１﹒１３％

京東物流（０２６１８） ２６﹒４元 升０﹒５７％

騰訊（００７００） ４６７﹒８元 升０﹒４７％

美團（０３６９０） ２１６﹒６元 無升跌

阿里（０９９８８） １２９﹒２元 升０﹒５４％

快手（０１０２４） ８８﹒９元 升２﹒０１％

小米（０１８１０） １８﹒５６元 升０﹒３２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２９７﹒４元 升０﹒１３％

百度（０９８８８） １４９﹒７元 升１﹒４９％

微博（０９８９８） ２５９元 跌０﹒２３％

網易（０９９９９） １６２﹒７元 升０﹒６８％

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（ｅｒ）

