《異動股》諾輝健康（６６０６）續升近一成三，盈喜料多賺兩倍

《經濟通通訊社１８日專訊》諾輝健康－Ｂ（０６６０６）延續上日升勢現價升

１２﹒８１％，報３１﹒７元，該股成交約２５０萬股，涉資７８７６萬元，盤中高見３３﹒５

元，最低見３０﹒０５元。

諾輝健康上周五（１４日）公布，集團預期截至２０２１年１２月３１日止年度收入總額預

期將介乎２﹒０５億人民幣至２﹒１７億人民幣之間，按年增長１﹒９１倍至２﹒０８倍；毛利

預期將介乎１﹒４７億人民幣至１﹒５８億人民幣之間，按年增長２﹒９５倍至３﹒２４倍。

收入總額及毛利增加主要是因為集團的產品（即常衛清及噗噗管）的收入及毛利增加，從而

使得收入總額大幅增加。

此外，據內媒報道，諾輝健康旗下適用於「消費者自測」的幽門螺桿菌檢測新品幽幽管，１

月１８日將在阿里健康（００２４１）旗下天貓醫藥健康平台首發，消費者只需在淘寶ＡＰＰ搜

索「抗幽自測指南」或幽幽管即可購買。

現時，恒生指數報２４３６３，升１４５點或升０﹒６０％，主板成交１２０﹒０５億元。

國企指數報８５４８，升８４點或升１﹒００％。恒生科技指數報５８０４，升８０點或升

１﹒４０％。

即月期指新報２４３４５，升１５６點，低水１９點。即月國指期貨報８５５４，升９１點

，高水６點。即月科指期貨新報５８０７，升８７點，高水２點。

上證綜合指數報３５５０，升９點或升０﹒２６％，成交６５０﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１４３７５，升１２點或升０﹒０９％，成交４２９﹒９８億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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諾輝健康（０６６０６） ３１﹒７０元 升１２﹒８１％

歌禮製藥（０１６７２） ５﹒８６元 升９﹒５３％

先聲藥業（０２０９６） １１﹒５２元 升４﹒５４％

信達生物（０１８０１） ４１﹒４０元 跌０﹒４８％

藥明生物（０２２６９） ８９﹒７０元 跌０﹒５５％

石藥（０１０９３） ９﹒６０元 跌３﹒０３％

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（ｈｃ）

