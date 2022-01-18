  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/01/2022 10:03

《異動股》諾輝健康（６６０６）續升近一成三，盈喜料多賺兩倍

　　《經濟通通訊社１８日專訊》諾輝健康－Ｂ（０６６０６）延續上日升勢現價升
１２﹒８１％，報３１﹒７元，該股成交約２５０萬股，涉資７８７６萬元，盤中高見３３﹒５
元，最低見３０﹒０５元。
　　諾輝健康上周五（１４日）公布，集團預期截至２０２１年１２月３１日止年度收入總額預
期將介乎２﹒０５億人民幣至２﹒１７億人民幣之間，按年增長１﹒９１倍至２﹒０８倍；毛利
預期將介乎１﹒４７億人民幣至１﹒５８億人民幣之間，按年增長２﹒９５倍至３﹒２４倍。
　　收入總額及毛利增加主要是因為集團的產品（即常衛清及噗噗管）的收入及毛利增加，從而
使得收入總額大幅增加。
　　此外，據內媒報道，諾輝健康旗下適用於「消費者自測」的幽門螺桿菌檢測新品幽幽管，１
月１８日將在阿里健康（００２４１）旗下天貓醫藥健康平台首發，消費者只需在淘寶ＡＰＰ搜
索「抗幽自測指南」或幽幽管即可購買。
　　現時，恒生指數報２４３６３，升１４５點或升０﹒６０％，主板成交１２０﹒０５億元。
國企指數報８５４８，升８４點或升１﹒００％。恒生科技指數報５８０４，升８０點或升
１﹒４０％。
　　即月期指新報２４３４５，升１５６點，低水１９點。即月國指期貨報８５５４，升９１點
，高水６點。即月科指期貨新報５８０７，升８７點，高水２點。
　　上證綜合指數報３５５０，升９點或升０﹒２６％，成交６５０﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１４３７５，升１２點或升０﹒０９％，成交４２９﹒９８億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　諾輝健康（０６６０６）　３１﹒７０元　升１２﹒８１％
　　歌禮製藥（０１６７２）　　５﹒８６元　　升９﹒５３％
　　先聲藥業（０２０９６）　１１﹒５２元　　升４﹒５４％
　　信達生物（０１８０１）　４１﹒４０元　　跌０﹒４８％
　　藥明生物（０２２６９）　８９﹒７０元　　跌０﹒５５％
　　石藥（０１０９３）　　　　９﹒６０元　　跌３﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞18/01/2022
【新冠肺炎】林鄭:爭取農年曆前發放部分防疫抗疫基金資助
大行報告18/01/2022
【大行炒D乜】瑞信評內房　邊隻最得邊隻唔得　一表盡覽
開市Good Morning18/01/2022
黃瑋傑：中證監開綠燈緩中概股退市危機　阿里巴巴短線仍最強
安活創富18/01/2022
輕鬆數碼營商 始於周全保障
財經熱話18/01/2022
【虛幣世界】比特幣於美國假期下挫，市場料或現進一步拋售
財經熱話17/01/2022
人行降政策利率內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金