《午市前瞻》專家指大市健康整固，農曆年前可憧憬人行適度寬鬆

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數半日收市報２４１８３，跌３４點或０﹒１４％，主

板成交６３６﹒５億元。恒生中國企業指數報８４８１，升１７點或０﹒２％。恒生科技指數報

５７４９，升２５點或０﹒４４％。



＊葉尚志：農曆年假期前試２５０００＊



恒指維持於五十天線上整固，第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，上

周三恒指大升６００點後，經歷整固階段屬正常現象，屬於「健康」整固。他指，現時大市資金

「輪流炒」各個板塊，令市場資金流較為穩定。後市成交額逐步擴大，將進一步利好投資港股氣

氛。

葉尚志看好農曆年假期前上試２５０００，他分析指因節日前的現金流動需求較大，可以憧

憬人民銀行或會進一步適度寬鬆，有望利好大市。



＊市場押注弱勢房企「重生」＊



今日內房股普遍回彈，葉尚志指現時內房板塊要分開兩類，第一是有國企背景的穩健房企，

如潤地（０１１０９）及中海外（００６８８），過去一輪跌浪回調幅度亦較細。他指中海外波

幅保持於２０元以上，都有望繼續上試高位。

另一類就是民企類債務危機較高的房企，葉尚志指大家都會較為擔心該批房企頻臨破產邊緣

，但同時又期待個別正經歷危機的房企，解決問題後可望「重生」，故不同投資者現時正押注在

不同房企之上，但有利淡消息時又會先行沽貨，造成該批股份價格波動。而當中他比較看好新城

發展（０１０３０），因其債務及財務狀況正在改善，認為其「重生」機會較大，可分段小注吸

納。（ｈｃ）

