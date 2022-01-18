《美元走勢－羅明立》各央行政策態度不同，美元陷較波動局面

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１４﹒８５ １１５﹒０５ １１４﹒４２

歐元╱美元 １﹒１４０１ １﹒１４２１ １﹒１３８３

英鎊╱美元 １﹒３６４４ １﹒３６６１ １﹒３６１９

美元╱瑞郎 ０﹒９１４７ ０﹒９１６６ ０﹒９１２５

美元╱港元 ７﹒７９３９ ７﹒７９４９ ７﹒７８８６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》隨著市場基本完全消化聯儲局可能最快在３月份開始加息的預期，美元一改之

前的強勢，正逐步回調。加上新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的快速傳播，使美國等西方國家的疫情

再度嚴峻，新增確診數屢屢突破歷史新高，亦動搖了市場已經基本確定的緊縮預期。疫情加劇對

經濟的影響從數據上已經有明顯反映，美國１２月製造業產值意外下降０﹒３％，１２月零售數

據環比意外下降１﹒９％，１月份消費者信心指數降至６８﹒８的近年新低。但隨著能源價格再

度高企，聯儲局對通脹的容忍似乎愈來愈低，即使經濟數據走弱，筆者認為也難以改變聯儲局在

年內實施緊縮政策的態度。美元在上周大跌後，近日略為反彈，美元指數重回９５﹒３０上方。

而另一邊，歐洲的通脹雖然也處於高位，但通脹水平較美國而言則相對「溫和」，加上歐元

區經濟復甦緩慢，故歐央行的對通脹的容忍度較高，貨幣政策亦明顯寬鬆於聯儲局，預期歐央行

最快也要到今年第三季才開始加息。其他主要央行的貨幣政策態度各異，英倫銀行已經開始加息

，加拿大央行明確暗示最快４月加息，而有消息稱日本央行正在考慮如何在未來幾年取消現有的

刺激措施。各主要央行的政策態度不同導致各貨幣走勢較難統一，也使美元陷入一個較為波動的

局面。但長遠而言，美元目前仍處於強勢，震盪調整一段時間後，未來有望再度挑戰新高。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１４００ １﹒１３００ １﹒１４３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３６５０ １﹒３５００ １﹒３６８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

