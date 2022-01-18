【新冠肺炎】美孚地利亞修女紀念學校兩學生初確，暫停面授兩周

《經濟通通訊社１８日專訊》美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）有兩名學生初步確診，將
暫停面授課兩個星期。
校方發通告指出，接獲衞生防護中心通知，兩名學生周一初步確診新冠病毒，他們最後上學
的日期是上周五（１４日）。學校今日起會進行清潔消毒，亦會暫停面授課堂及校內活動兩周，
改為網上授課至本月底，相關考試會順延至下月１４日。（ｂｉ）
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