瑞銀：今年恒指目標２７０００點，本地銀行、地產及濠賭股成焦點

《經濟通通訊社１８日專訊》瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華於網上會議表示，恒

生指數２０２２年目標２７０００點，有機會成反覆上升格局，除了個別事件如疫情消息、各地

政府在金融方面措施、加息預期等等而令市場波動從而推升引伸波幅，引伸波幅有機會維持低水

平，有利認股證投資者。新能源汽車及電池、資源股繼續成為輪場焦點，而個別傳統板塊如本地

銀行股、本地地產股以及疫情後市場復甦概念如本地消費股和濠賭股則有機會成為本年新焦點。



＊去年好倉淨流入首三位分別為恒指、騰訊及阿里＊



瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部董事李梓維表示，２０２１年本港輪證市場總成交４﹒９５萬

億元，按年升７﹒２％；日均成交２００﹒６億元，按年增８﹒１％；輪證日均成交佔大市

１２％，按年跌２﹒１個百分點；２０２１年輪證總發行量５﹒８７萬，按年增１６﹒８％。

資金流情況方面，好倉淨流入最多的是恒生指數、騰訊（００７００）及阿里

（０９９８８），分別淨流入３３億元、２０﹒６億元及１５﹒６億元；淡倉淨流出最多的是國

企指數、匯豐（００００５）及東風（００４８９），分別淨流出９０００萬元、８０００萬元

及６０００萬元。



＊較細市值股份輪證需求及發行量進一步增加＊



李梓維指出，市場未有因為制裁名單限制部分發行商發行個別相關資產輪證而縮少，其他發

行商特別是歐資行有足夠的胃納去吸納市佔，以交投、資金流以及產品數目看，對投資者影響微

乎其微。市況近日回順加上新年前假期，引伸波幅短線或再尋底。

另外，較細市值股份輪證需求及發行量進一步增加，市場對沖工具包括上市期權增加，以及

市場競爭下，引伸波幅定價有望調低，提高認股證槓桿。（ｃｗ）

