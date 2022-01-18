【預算前瞻】香港會計師公會料港府本財年錄２５２億元財政赤字

《經濟通通訊社１８日專訊》香港會計師公會公布２０２２－２３年度稅務政策及財政預算

案建議。公會預期，港府２０２１╱２２財政年度將錄得２５２億元財政赤字，大幅低於政府早

前估計的１０１６億元赤字，主要由於香港下半年經濟好過預期，加上賣地和印花稅收入有望高

過政府估算。

另外公會預期，港府財政儲備至本財年末降至９０２６億元，相當於約１６個月的支出。

（ｃｗ）

