【預算前瞻】香港會計師公會倡政府再派發３０００元消費券

《經濟通通訊社１８日專訊》香港會計師公會公布２０２２－２３年度稅務政策及財政預算

案建議。

公會建議，針對企業和個人，公會建議引入臨時稅務虧損結轉安排，幫助受疫情嚴重影響的企業

將其虧損轉回上一個錄得盈利的財政年度。另外，公會建議實行新一輪的消費券計劃，向每名合

資格市民派發價值不多於３０００元的消費券，進一步刺激本地市民消費意欲及支援零售業，料

涉及約２１６億元支出。

公會又建議以２萬元為上限，寬減１００％薪俸稅、個人入息課稅及利得稅。公會指，建議

引入臨時性的租金免稅額，一年最高達１０萬元。這些措施相信能有助紓緩企業和個人的財務狀

況。



＊倡為中小企提供３６個月資助，聘用資訊科技專才＊



公會建議為所有政府的ＩＴ資助計劃進行整合和提供一站式服務。公會亦提議一項新措施，

為中小企提供為期３６個月的資助，聘用一位資訊科技專才，資助將涵蓋僱用成本的５０％（上

限為每月１﹒６萬元）。相關的公司及個人將受惠於計劃。

公會亦建議就大灣區專項設立具彈性的基金，支持香港專業人士在大灣區的發展；又建議考

慮對指定行業，例如資訊科技企業和綠色產業，提供稅務優惠，提升香港的競爭力，為香港打造

更美好的將來。



＊倡全面檢討香港稅制，跟國際稅收制度接軌＊



公會又建議全面檢討香港稅制，將香港的稅收制度跟國際規則接軌，政府應就ＢＥＰＳ

２﹒０（國際稅務改革框架方案），尤其是支柱二有關設立全球最低有效稅率，該稅制變動或可

能於２０２３年１月１日起生效，以及解決歐盟對本港「損害性稅務措施」的擔憂公布應對方案

。

環保措施達致碳中和方面，公會建議政府提供誘因鼓勵更換污染環境的商用車輛。由於現時

推行的《ＥＶ屋苑充電易資助計劃》反應熱烈，公會建議進一步擴大計劃。此外，建築物的用電

量佔全港約９０％，因此所需發電而產生的碳排放量則佔全港排放量超過６０％。（ｃｗ）

