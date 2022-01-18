【企業盈警】利民實業（００２２９）料去年純利按年跌約３５％

《經濟通通訊社１８日專訊》利民實業（００２２９）公布，集團預期截至２０２１年１２

月３１日止年度之純利將按年跌約３５％。

純利下跌主要由於過去１２個月人民幣升值導致不利的人民幣匯率；及增加原材料成本和運

輸成本。（ｃｗ）

