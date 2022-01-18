《本港經濟》香港最新失業率３﹒９％連跌十個月，勝市場預期

《經濟通通訊社１８日專訊》政府統計處公布，經季節性調整的失業率由２０２１年９－

１１月的４﹒１％，下跌至１０－１２月的３﹒９％，連續十個月改善，並勝市場原來預測的

４﹒１％。同期就業不足率亦由１﹒８％下跌至１﹒７％。

勞工及福利局局長羅致光表示，因應２０２１年１０－１２月期間經濟持續復甦，勞工市場

在期內繼續改善。２０２１年１０－１２月經季節性調整的失業率較９－１１月下跌０﹒２個百

分點至３﹒９％，就業不足率微跌０﹒１個百分點至１﹒７％。同期，總就業人數增加７４００

人至３６８﹒０７萬人，失業人數減少１﹒４７萬人至１４﹒３３萬人。



＊消費及旅遊相關行業失業率降至５﹒４％＊



按行業分析，大多數經濟行業的失業率在１０－１２月較上一個三個月期間下跌。由於消費

氣氛在去年第四季改善，與消費及旅遊相關行業合計的失業率下跌０﹒９個百分點至５﹒４％。

這些行業當中，餐飲服務活動業和零售業的失業率分別下跌１個百分點及０﹒９個百分點至

５﹒９％及５﹒２％。同時，建造業和教育業的失業率亦顯著下跌。



＊政府料消費相關行業就業情況短期或受壓＊



羅致光指，展望未來，因應近日出現新一波的本地疫情，以及因而實施的收緊社交距離措施

，與消費相關行業的就業情況在短期內會面對一些壓力。然而，在「防疫抗疫基金」下的新一輪

措施應能提供一些紓緩作用。勞工市場在未來數月的發展將取決於本地疫情及經濟復甦的步伐。

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