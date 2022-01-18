【夜期時段】即月期指報２３９５０點，跌８９點，低水１６３點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０３０點，跌６點，低水８３

點，最新報２３９５０點，跌８９點，低水１６３點，合約成交１０４０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８４１５點，跌５點，低水３４點，最新報８３９１點，跌

２９點，低水５８點，合約成交６６６張。

