【企業盈喜】建滔集團料去年純利按年增長１﹒１３至１﹒３４倍

《經濟通通訊社１８日專訊》建滔集團（００１４８）預期，截至去年１２月底止年度，錄

得純利約１００億元至１１０億元，按年增長約１１３％至１３４％。純利大幅上升主要由於市

場需求保持旺盛，集團多個部門的產品單價均較２０２０年同期大幅上升；集團附屬公司於期內

盈利錄得可觀增長；集團之投資收益按年大幅增加。（ｈｙ）

