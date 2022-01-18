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18/01/2022 19:08

《再戰明天》歐洲央行監管委員講話，英德公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１８日專訊》歐洲央行監管委員講話，及英德公布ＣＰＩ，料為周三（１９
日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，法國總統馬克龍在歐洲議會發表演講，經濟合作暨發展組織
（ＯＥＣＤ）發布瑞士經濟調查報告。本港時間１９日晚８：３０ｐｍ，歐洲央行監管委員
Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ　ＭｃＣａｕｌ講話。

＊美國公布新屋動工等數據＊

　　數據方面，周三本港時間５：００ａｍ，美國公布１１月長期資本流動。本港時間
３：００ｐｍ，英國公布１２月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒７％收窄至０﹒３％，年率
升幅料由５﹒１％擴大至５﹒２％；１２月核心消費者物價指數年率升幅料由４％收窄至
３﹒９％。同一時間，德國公布１２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒２％改善至升
０﹒５％，年率升幅料由５﹒２％擴大至５﹒３％。本港時間５：３０ｐｍ，英國公布１１月房
價指數，年率升幅料由１０﹒２％收窄至１０％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１２月建築
許可，月率料由３﹒９％逆轉至下滑１％；１２月新屋動工料由１６８萬降至１６５萬，月率料
由１１﹒８％逆轉至下滑１﹒７％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：中創環球（０１６７８）、大眾金融（００６２６）、環
康（０８１６９）等。（ｗａ）

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