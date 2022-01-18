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18/01/2022 12:08

【企業盈警】Ｓｈａｎｇｈａｉ料去年盈轉虧，蝕７０萬美元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》Ｓｈａｎｇｈａｉ　Ｇｒｏｗｔｈ（００７７０）發盈警，預
期於截至２０２１年１２月底止年度將會錄得虧損淨額約７０萬美元，相比２０２０年１２月底
止年度則錄得溢利淨額約３萬美元。
　　預期虧損乃主要由於截至２０２１年１２月底止年度按公平值計入損益之金融資產的變動未
足以抵扣營運成本所致。（ｓｌ）

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