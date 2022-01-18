【風水指數】中信里昂：恒指虎年夏季見頂，看好貿易、航運和旅遊

《經濟通通訊社１８日專訊》中信里昂證券發表２０２２年風水指數報告，預測新一年恒指

的走向及相對表現。報告表示，２０２２年為壬寅虎年，恒生指數屬土雞，預測今年將有一個開

門紅，三月形勢轉下，之後穩定增長，在夏季達到頂點。秋初長勢頓挫，市場下行，之後再度好

轉，一路增長進入冬季。恒生雄雞將以高唱迎來新年。今年，恒生可謂雞舍中的走地雞。

報告表示，本年恒生指數的年柱屬土，但被兩側的水木之勢吞奪大半。盤中火金羸弱，現五

行失衡之象。恒生之雞的相生之行乃火與木，年表中的諸多木行利於火雞。然則，恒生命盤中金

氣銳重，勢將克木，火木之合，或將為金所斷。因此，該行預測夏季之後運勢乏力，猛虎中墜，

但年末之前又會回升。



＊貿易、航運和旅遊業久旱後喜逢甘霖＊



值得注意的是，盤中之水為陽，而非陰；未來一年中水勢將如大江汪洋，洪水滔天。儘管水

通常代表財，但今年的水中有一部分可能就僅僅代表水本身。而與水相關的行業，包括貿易、航

運和旅遊，也將在久旱之後喜逢甘霖。運勢最強盛的時間為春季頭兩個月，以及中秋直至冬季。

報告續指，金融和電池板塊仍將遭遇壓力，原因可能是流動性收緊，或者原材料價格上漲。

由於火勢不旺，網際網路和科技板塊或將略為黯淡。另一方面，木類板塊，例如教育、服裝和醫

療，將一定程度上脫離困境。

報告提及，房地產方面，今年最佳的方位為東北，其次為正北、正南和東南。務必避開中央

方位，此處房倒屋塌，盡歸塵土。今年太歲再次位於東北，歲破為太歲所沖，位於西南。



＊屬虎之人全年運勢守中＊



報告提及，在生肖運程方面，屬虎之人全年運勢守中，但夏季之時，猛虎位於江心石上，涉

川之勢有所頓挫。與此同時，駿馬已登彼岸，奮蹄上山。而除馬之外，兔、羊和豬同樣目注未來

，堅定不移。其他屬相在虎年均無不妥，但龍與狗除外。此兩者呈落水之勢。（ｂｎ）

