  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/01/2022 15:53

【風水指數】中信里昂：恒指虎年夏季見頂，看好貿易、航運和旅遊

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中信里昂證券發表２０２２年風水指數報告，預測新一年恒指
的走向及相對表現。報告表示，２０２２年為壬寅虎年，恒生指數屬土雞，預測今年將有一個開
門紅，三月形勢轉下，之後穩定增長，在夏季達到頂點。秋初長勢頓挫，市場下行，之後再度好
轉，一路增長進入冬季。恒生雄雞將以高唱迎來新年。今年，恒生可謂雞舍中的走地雞。
　　報告表示，本年恒生指數的年柱屬土，但被兩側的水木之勢吞奪大半。盤中火金羸弱，現五
行失衡之象。恒生之雞的相生之行乃火與木，年表中的諸多木行利於火雞。然則，恒生命盤中金
氣銳重，勢將克木，火木之合，或將為金所斷。因此，該行預測夏季之後運勢乏力，猛虎中墜，
但年末之前又會回升。

＊貿易、航運和旅遊業久旱後喜逢甘霖＊

　　值得注意的是，盤中之水為陽，而非陰；未來一年中水勢將如大江汪洋，洪水滔天。儘管水
通常代表財，但今年的水中有一部分可能就僅僅代表水本身。而與水相關的行業，包括貿易、航
運和旅遊，也將在久旱之後喜逢甘霖。運勢最強盛的時間為春季頭兩個月，以及中秋直至冬季。
　　報告續指，金融和電池板塊仍將遭遇壓力，原因可能是流動性收緊，或者原材料價格上漲。
由於火勢不旺，網際網路和科技板塊或將略為黯淡。另一方面，木類板塊，例如教育、服裝和醫
療，將一定程度上脫離困境。
　　報告提及，房地產方面，今年最佳的方位為東北，其次為正北、正南和東南。務必避開中央
方位，此處房倒屋塌，盡歸塵土。今年太歲再次位於東北，歲破為太歲所沖，位於西南。

＊屬虎之人全年運勢守中＊

　　報告提及，在生肖運程方面，屬虎之人全年運勢守中，但夏季之時，猛虎位於江心石上，涉
川之勢有所頓挫。與此同時，駿馬已登彼岸，奮蹄上山。而除馬之外，兔、羊和豬同樣目注未來
，堅定不移。其他屬相在虎年均無不妥，但龍與狗除外。此兩者呈落水之勢。（ｂｎ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/01/2022
【風水指數】中信里昂:恒指虎年夏季見頂，看好貿易、航運和旅遊業
專訪18/01/2022
【專訪】陶冬：疫情徹底改變供應鏈邏輯，全球再回不到過去（有片）
財經熱話18/01/2022
世茂ABS獲展期碧桂園回購票據齊飆半成　瑞信祝福內房普遍造好
FOCUS18/01/2022
【FOCUS】人口淨增斷崖下跌　數字經濟成最大風口
財經熱話18/01/2022
【異常勁彈】眾安疑似折讓配股？股價抽高11%後大縮 拆解異動之謎
香港要聞18/01/2022
【新冠肺炎】林鄭:爭取農年曆前發放部分防疫抗疫基金資助
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金