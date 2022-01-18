  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/01/2022 16:12

【風水指數】中信里昂：虎年賭場、酒店娛樂及ＥＳＧ行業大吉

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中信里昂發表虎年風水指數報告表示，虎年「大吉」的行業方
面，水是虎年之星，特別是在春季的首兩月，以及中秋到冬季。貿易和航運將在今年有所斬獲，
在夏季進入穩定期，待酷暑消散後將再度上行。今年全球各地的旅遊業將重新開放，明智選擇相
關行業即可收獲不菲財運，相關行業包括賭場、酒店╱休閒娛樂及環境、社會、公司治理
（ＥＳＧ）。
　　至於「吉」的行業方面，土類行業今年仍顯頹勢，相關行業包括房地產、原材料等。在一年
中的各個時期，建築板塊都可能會陷入需求疲弱和缺乏原材料的困境。但與土相關的其他行業將
提前起勢，規模特別小的行業，如寶石和皮革，表現應當不錯。儘管起步和年終均業績沉滯，但
年中其他時間均有穩健的投資機會。
　　此外，而八字盤中木行充盈，土雞亦能滋養巨木。一些之前不順的板塊，例如教育、服裝，
甚至是小文具店，將脫出困局，迎來轉機。年初，此類行業在元宵之後運勢最佳。
　　至於「凶」的行業方面，今年八字缺金，當中與金融市場有關，雖然在夏季之後的短時間內
，金類股票可能表現上佳，尤其是自１０月起；但奪目之光並非來自日映金戈，而是水之粼光，
大潮一起，眾船皆升。（ｂｎ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/01/2022
【風水指數】中信里昂:恒指虎年夏季見頂，看好貿易、航運和旅遊業
專訪18/01/2022
【專訪】陶冬：疫情徹底改變供應鏈邏輯，全球再回不到過去（有片）
財經熱話18/01/2022
世茂ABS獲展期碧桂園回購票據齊飆半成　瑞信祝福內房普遍造好
FOCUS18/01/2022
【FOCUS】人口淨增斷崖下跌　數字經濟成最大風口
財經熱話18/01/2022
【異常勁彈】眾安疑似折讓配股？股價抽高11%後大縮 拆解異動之謎
香港要聞18/01/2022
【新冠肺炎】林鄭:爭取農年曆前發放部分防疫抗疫基金資助
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金