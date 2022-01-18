【風水指數】中信里昂：虎年賭場、酒店娛樂及ＥＳＧ行業大吉

《經濟通通訊社１８日專訊》中信里昂發表虎年風水指數報告表示，虎年「大吉」的行業方

面，水是虎年之星，特別是在春季的首兩月，以及中秋到冬季。貿易和航運將在今年有所斬獲，

在夏季進入穩定期，待酷暑消散後將再度上行。今年全球各地的旅遊業將重新開放，明智選擇相

關行業即可收獲不菲財運，相關行業包括賭場、酒店╱休閒娛樂及環境、社會、公司治理

（ＥＳＧ）。

至於「吉」的行業方面，土類行業今年仍顯頹勢，相關行業包括房地產、原材料等。在一年

中的各個時期，建築板塊都可能會陷入需求疲弱和缺乏原材料的困境。但與土相關的其他行業將

提前起勢，規模特別小的行業，如寶石和皮革，表現應當不錯。儘管起步和年終均業績沉滯，但

年中其他時間均有穩健的投資機會。

此外，而八字盤中木行充盈，土雞亦能滋養巨木。一些之前不順的板塊，例如教育、服裝，

甚至是小文具店，將脫出困局，迎來轉機。年初，此類行業在元宵之後運勢最佳。

至於「凶」的行業方面，今年八字缺金，當中與金融市場有關，雖然在夏季之後的短時間內

，金類股票可能表現上佳，尤其是自１０月起；但奪目之光並非來自日映金戈，而是水之粼光，

大潮一起，眾船皆升。（ｂｎ）

