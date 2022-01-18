【企業盈喜】永達汽車料去年淨利潤按年增長不少於５０％

《經濟通通訊社１８日專訊》永達汽車（０３６６９）發盈喜，預期２０２１年度公司股東

應佔合併淨利潤按年錄得不少於５０％的增長。

公告解釋，淨利潤預期增長乃主要歸因於新車銷量提升，毛利率有所改善；售後服務收入較

快增長；以及二手車業務快速發展。（ａｃ）

