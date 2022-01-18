【新冠肺炎】林鄭：第五輪防疫抗疫基金爭取農曆年前發放金額

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，政府上周五（１４日
）公布第五輪防疫抗疫基金，希望以最快速度，第一時間將金額交予受新一輪社交距離措施影響
的處所及個人。
林鄭表示，２７項支援措施有１６項已在過去幾日由相關政策局公布詳情，希望有關同事爭
取在農曆年前發放金額。（ｈｙ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|香港要聞18/01/2022
【新冠肺炎】林鄭:爭取農年曆前發放部分防疫抗疫基金資助
|大行報告18/01/2022
【大行炒D乜】瑞信評內房 邊隻最得邊隻唔得 一表盡覽
|開市Good Morning18/01/2022
黃瑋傑：中證監開綠燈緩中概股退市危機 阿里巴巴短線仍最強
|安活創富18/01/2022
輕鬆數碼營商 始於周全保障
|財經熱話18/01/2022
【虛幣世界】比特幣於美國假期下挫，市場料或現進一步拋售
|財經熱話17/01/2022
人行降政策利率內銀偏軟 招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰