【新冠肺炎】林鄭：第五輪防疫抗疫基金爭取農曆年前發放金額

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，政府上周五（１４日

）公布第五輪防疫抗疫基金，希望以最快速度，第一時間將金額交予受新一輪社交距離措施影響

的處所及個人。

林鄭表示，２７項支援措施有１６項已在過去幾日由相關政策局公布詳情，希望有關同事爭

取在農曆年前發放金額。（ｈｙ）

