【新冠肺炎】寵物店女職員確診，消息：店內有動物樣本驗出病毒

《經濟通通訊社１８日專訊》銅鑼灣寵物店Ｌｉｔｔｌｅ Ｂｏｓｓ一名女職員確診，帶有

Ｄｅｌｔａ變種病毒，源頭未明。據了解，店內有動物樣本驗出病毒，惟暫未能確定是否涉及人

傳動物或動物傳人。

行政長官林鄭月娥今早出席行會前表示，該間寵物店在全港有１０多間分店，當局稍後將交

代寵物店調查詳情。（ｈｙ）

