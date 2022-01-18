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18/01/2022 14:39

【新冠肺炎】匯豐收緊防疫措施，約２００員工在家工作

　　《經濟通通訊社１８日專訊》匯豐銀行收緊防疫措施，以應對第五波新冠疫情。該行向香港
部門員工發送電郵指，為免員工感染新冠肺炎，或成為緊密接觸者被帶到檢疫中心隔離，故收緊
防疫措施。
　　該行已將全球市場部門一分為三，約１９０人在皇后大道中總行大廈上班，約６５人在石門
辦公室，另有約２００人在家工作。有關安排由１月７日開始，可能會持續到２月４日。
（ｈｙ）

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