《小傳日記》冬奧炒唔炒？申州特步買，安踏李寧Ｂｙｅ！

《小傳日記》冬奧仲有半個月就開幕，事關神州嘅體面，阿爺當然想順順利利咁舉行啦，不

過多國元首話外交杯葛，又有疫情反覆兼變種，暗湧處處都係令人擔心。

不過講返魚缸啦，正路大家都會覺得冬奧會利好堆體品股，不過舊年有東京奧運，啲體品股

表現都唔係特別標青，都唔知今次炒唔炒得過！

睇返最焦點嘅體品藍戰士，安踏（０２０２０）同李寧（０２３３１）整體都被人睇得淡啲

，尤其安踏都經常被人詬病佢品牌效應失效，收入增長都被睇淡。走勢上，睇呢兩隻都的確係弱

啲，兩隻睇日線圖都傾向一浪低於一浪，成交量都唔係好夠之下，唔係咁值博。

反而其他體品股走勢就省鏡得多。先睇吓隻申州（０２３１３），今個月初觸底之後，走勢

都持續改善，慢慢呈現一浪高於一浪，成交量整體比起上個月都多咗一倍，再睇埋ＭＡＣＤ指標

牛差都一路擴闊緊，走勢咁靚後市都睇高一線啦，雖然今日掂到五十天線就有阻力，不過廿天線

以上都吼得過！

特步（０１３６８）走勢都唔曳，月初試過跌穿咗五十天線之後，就好似跳彈床咁反彈，仲

突破埋上個月中以來嘅短期區間頂部。保持強勢之下，要突破９月中高位１４﹒９銀都可以！

之前有「孖屐」人士就話，有唔少外資炒完美股之後，就轉場過嚟香江魚缸追落後，所以好

多之前嘅弱勢股表現都１８０度反轉，短線都跟得過，請請！





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