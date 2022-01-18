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18/01/2022 16:02

【新冠肺炎】本港新增１８宗確診，１１宗本地個案

　　《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增１８
宗確診個案，１１宗屬本地感染，７宗輸入個案，２宗源頭未明。當中１５宗驗出有Ｔ４７８Ｋ
或Ｎ５０１Ｙ變種病毒，懷疑屬Ｏｍｉｃｒｏｎ個案。。（ｈｙ）

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