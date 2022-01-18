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18/01/2022 16:42

【新冠肺炎】香港增１１宗本地感染創第五波新高，９人與巴婦相關

　　《經濟通通訊社１８日專訊》本港今日新增１１宗本地確診個案，創第五波疫情爆發以來新
高。本地確診全部與早前個案相關，包括一名住在北角珊瑚閣、早前確診者的家人。

＊９人與油麻地絲麗酒店確診巴籍婦相關＊

　　９名患者與曾在油麻地海景絲麗酒店檢疫的確診巴基斯坦籍婦人相關，涉及兩個家庭，有５
人是她的同住家人，包括丈夫和三名子女，全部沒有接種疫苗，一家住在大坑邨東滿樓，確診的
丈夫無業，平時主要在深水埗南昌街活動，三名子女分別就讀九龍城Ｃｒｅａｔｉｖｅ　
Ｍｅｄｉａ和在地利亞修女紀念學校讀中三和中二。學校今日新增一宗初步陽性個案，曾與確診
者在同一班房考試，但兩人沒有緊密接觸，防護中心懷疑課室有傳播，在同一課室考試學生需要
檢疫。
　　另外一個４人家庭，是與巴基斯坦籍婦人一同檢疫小童的家人，雙方曾在酒店門口接觸。小
童的家人居於深水埗元州街寶華閣。其中父親是Ｆｏｏｄ　Ｐａｎｄａ外賣員，本月１０日最後
一天工作，主要在深水埗送外賣，近日曾到灣仔入境處和稅務大樓，太太是家庭主婦，兩人已接
種兩針復必泰疫苗。家中９歲男童就讀李鄭屋官立小學，最後上學是上周四（１３日），另外一
名１歲女嬰，前日發病。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，兩個家庭在深水埗居住，會在區
?設更多檢測點，讓居民自願檢測。（ｈｙ）
　

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