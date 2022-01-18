【新冠肺炎】陳肇始：評論年初四是否調整社交距離措施仍言之尚早

《經濟通通訊社１８日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，現階段評論年初四是否調整社

交距離措施，言之尚早，會先集中處理疫情。

陳肇始指出，現時抗疫行動包括要求檢測、檢疫、對有風險大廈進行圍封工作等，而涉及今

次寵物店的個案，包括動物，當局已即時採取措施。（ｈｙ）

