【企業盈喜】中國罕王（３７８８）料去年溢利按年增加７２％

《經濟通通訊社１８日專訊》中國罕王（０３７８８）預期，截至去年１２月３１日止年度

，集團錄得年內溢利６﹒５億元（人民幣．下同），按年大幅增加７２％，主要得益於高純鐵單

噸毛利增加以及鐵精礦平均售價上漲帶來單噸毛利的增加。（ｈｙ）

