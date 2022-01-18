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18/01/2022 17:23

【企業盈喜】中國罕王（３７８８）料去年溢利按年增加７２％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國罕王（０３７８８）預期，截至去年１２月３１日止年度
，集團錄得年內溢利６﹒５億元（人民幣．下同），按年大幅增加７２％，主要得益於高純鐵單
噸毛利增加以及鐵精礦平均售價上漲帶來單噸毛利的增加。（ｈｙ）

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