【企業盈喜】建滔積層板料去年純利按年增長１﹒３２至１﹒５倍

《經濟通通訊社１８日專訊》建滔積層板（０１８８８）預期，截至去年１２月３１日止年
度，錄得純利６５億元至７０億元，按年增長１﹒３２至１﹒５倍。
該集團指，純利大幅上升主要由於市場需求旺盛，集團產品的銷量及單價均較２０２０年同
期錄得明顯上升。上游原材料包括銅箔、玻璃布及環氧樹脂的供應非常緊張，產品單價持續於高
位運行。（ｈｙ）
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