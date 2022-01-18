《真知灼見－溫灼培》國際糧價１０年高，通脹還能低嗎？

《真知灼見》南太平洋島國湯加的海底火山於上周五（１４日）、周六（１５日）連續爆發

，噴出大量火山灰。是次爆發被譽為是過去３０年來地球上最嚴重的一次。現時科學家擔心，由

於火山灰在大氣層間會飄浮好一段日子，遮擋了太陽照射。料往後較長期間全球氣溫將會因而下

降。而這將意味甚麼呢？



回憶對上一次相等的嚴重火山爆發，要是１９９１年６月１５日的菲律賓皮納圖博火山爆發

。根據《華爾街日報》所指，當時北半球平均氣溫下降約０﹒５－０﹒６度，全球氣溫下降

０﹒４度。而該影響長達三年之久。而於１９９１－１９９３年期的三年裏，美國豆類產量便下

降約３５％。不排除今次情況會類同。不過今次影響的相信主要是南半球糧食產量。



根據《路透》報道，聯合國全球糧食價格指數於去年１２月為１３３﹒７指數點，指數雖較

１１月回落，但就整個２０２１年而言，按年比仍是上升了２８％，是１０年來最高水平。明顯

，是全球印鈔太多，使錢不值錢並推升了糧價。而湯加火山爆發相信將對已在上升的糧食價格更

是火上加油。由於糧食是必須品，換言之全球已見嚴峻的通脹要回落相信不是容易的事。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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