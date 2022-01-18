《匯海澤言－葉澤恆》美債息再衝高或引發市場避險

《匯海澤言》美國假期後，在今早亞洲區時段，美國十年債息升至１﹒８３厘水平。雖然美

元亦因此出現反彈，但上升的動力似乎較去年下半年為弱。至於原因，正如筆者上星期的文章已

經解釋，沒有其他補充了。

但值得留意的是，在美債息持續上升的同時，今早亞太區股市及美股期貨表現都逐步轉弱，

筆者憂慮債息上升，將會成為市場調整的藉口。由於市場可能出現避險，故美元及日圓似乎會受

惠較多。

在貨幣方面，筆者觀察到澳元及紐元兌日圓的走勢相對較弱。由於交叉盤的數量不少，一旦

市場避險令日圓轉強的話，不但會影響交叉盤走勢，亦會影響到澳元及紐元的表現。澳元兌美有

機會下試０﹒７１３０或０﹒７０８５水平。至於紐元，有機會下試０﹒６７３５或０﹒６７水

平。

至於加元方面，由於油價上升，與及央行可能提早加息，故利好加元表現。但要留意，美元

兌加元似不再向下，意味加元有可能轉弱。同時，加元兌日圓的交叉盤似在９２水平見頂。至於

油價方面，紐約期油升至每桶８５美元水平，正正是去年１０月及１１月的頂位。如果油價未能

升穿這個水平，可能會回落，亦會成加元轉弱的因素。《獨立外匯╱金融分析師 葉澤恆》



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