【聚焦人幣】人幣中間價續升７８點子逾五周新高，報６﹒３５２１

《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５２１，
較上個交易日升７８點子，實現兩連揚，創去年１２月９日以來逾五周新高，上個交易日報
６﹒３５９９。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３５２１ －７８﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒２４６４ －９０﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒５４２３ －２１３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１５４ －１３﹒７０
１英鎊╱人民幣 ８﹒６６６９ －２４９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５７８２ －７４﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３１４３ －１３４﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７１０５ －４２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４８３ －３８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０７４４ ＋８３﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８７ ＋７﹒９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒９８０９ －１９３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４２２８ ＋１０２﹒００
１人民幣╱韓元 １８７﹒３７００ ＋２４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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