【聚焦人幣】人幣中間價續升７８點子逾五周新高，報６﹒３５２１

《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５２１，

較上個交易日升７８點子，實現兩連揚，創去年１２月９日以來逾五周新高，上個交易日報

６﹒３５９９。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒３５２１ －７８﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２４６４ －９０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５４２３ －２１３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１５４ －１３﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒６６６９ －２４９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５７８２ －７４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３１４３ －１３４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７１０５ －４２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４８３ －３８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０７４４ ＋８３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８７ ＋７﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒９８０９ －１９３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４２２８ ＋１０２﹒００

１人民幣╱韓元 １８７﹒３７００ ＋２４﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

