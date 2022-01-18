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18/01/2022 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價續升７８點子逾五周新高，報６﹒３５２１

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５２１，
較上個交易日升７８點子，實現兩連揚，創去年１２月９日以來逾五周新高，上個交易日報
６﹒３５９９。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３５２１　　－７８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２４６４　　－９０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５４２３　－２１３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１５４　　－１３﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６６６９　－２４９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５７８２　　－７４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１４３　－１３４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７１０５　　－４２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９４８３　　－３８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０７４４　　＋８３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８７　　　＋７﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒９８０９　－１９３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４２２８　＋１０２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８７﹒３７００　　＋２４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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