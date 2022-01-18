《鍾之日記》基建開火車，內房鬆口氣

《鍾之日記》１月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



港股今日走勢反覆，高開５６點報２４２７４，曾升１６３點，但臨近午市轉跌，半日低收

３４點報２４１８３。內房股反彈，惟醫藥股午後受沽壓，恒指午後跌勢加劇，一度跌２０２點

。全日港股再次高開低走，收報２４１１２，跌１０５點或０﹒４３％，主板成交

１１２３﹒１５億元。



＊寬鬆訊號燃點，滬指連升兩日＊



人民銀行昨日（１７日）在一系列重磅數據之前，將ＭＬＦ操作和公開市場逆回購操作的中

標利率均下降１０個基點，早於市場預期，外界認為人行將於周四（２０日）同樣調降貸款市場

報價利率（ＬＰＲ），中金料１年期ＬＰＲ下行１０基點，５年期料降５基點。就在政策利率下

調後，人行今日即再進行１０００億元７天期逆回購操作，公開市場今日淨投放９００億元。

滬深股市小幅低開後，盤中建築、地產板塊爆發，刺激滬綜指一度漲超過１％，午後市況稍

有轉差，全日仍升０﹒８％，收報３５６９﹒９１點，政策降息以來兩連升；深成指升０﹒２％

，醫藥股挫導致創業板跌０﹒８２％。交投亦見異動，兩市全日成交１１９５９億元人民幣，按

日增長６﹒８％。



＊基建集體上升，內房亦衝前＊



國家發改委國民經濟綜合司司長袁達今日表示，今年將適當超前開展基礎設施投資，加快推

進「十四五」規劃１０２項重大工程項目，盡快將去年四季度發行的地方政府專項債券落實到具

體項目。中國２０２１年經濟增長８﹒１％遠高於目標，亦是十年來的最高增長率，但第四季增

長率僅為４％，引發市場擔憂，除了政策利率降息之外，預計中國還將加速基礎設施建設。

基建股今日上漲，中交建（０１８００）升３﹒５％，中鐵（００３９０）升２﹒３％，中

車（０１７６６）揚１﹒２％，中鐵建（０１１８６）揚０﹒９％。

至於內房憧憬ＬＰＲ下調，碧桂園（０２００７）飆４﹒９％，萬科（０２２０２）升

４﹒４％，世茂（００８１３）升４﹒１％，富力地產（０２７７７）漲３﹒６％。新城發展

（０１０３０）升２﹒３％。



＊加息預期升溫，科技股被拋＊



美國聯儲局將於下周舉行議息會議，市場對加息預期繼續升溫，美債息率上升，其中美國２

年國債債息升穿１厘，為２０２０年２月以來首次，至於美國１０年債息亦升穿１﹒８厘關口。

債息飆升，納指期貨跌幅擴大，資金速離科技股，嗶哩嗶哩（０９６２６）、快手

（０１０２４）、阿里（０９９８８）挫約２％，網易（０９９９９）跌０﹒６％，美團

（０３６９０）跌０﹒４％。

騰訊（００７００）遭大摩降目標價至６００元，股價全日跌２﹒８％。大摩發表研究報告

，預測騰訊去年第四季收入按年增長僅６％至１４２０億元人民幣，經調整營業利潤按年跌３％

至３７０億元人民幣，以反映新遊戲收入延後確認以及廣告和遊戲的監管逆風。報告預計騰訊的

廣告業務將於今年下半年恢復，而其核心戰略投資將於未來幾年取得成果。該行重申「增持」評

級，但將目標價由６５０港元下調７﹒７％至６００元。

另外，騰訊兩日後除淨，將派京東（０９６１８）股份作中期特別股息。騰訊指，每持有

２１股騰訊，將獲派１股京東。京東連跌四日，今日收跌１﹒７％，報２７９元。



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