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18/01/2022 09:46

【新冠肺炎】全國昨新增本土確診１２７宗，廣東５例均在珠海

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家衛健委公布，全國昨日（１７日）報告新增確診病例
１７１例。其中境外輸入病例４４例，含６例由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例１２７例
（河南１０２例，其中安陽市９４例、鄭州市４例、許昌市４例；天津１８例，其中津南區１５
例、西青區２例、河西區１例；廣東５例，均在珠海市；北京１例，在海淀區；陝西１例，在西
安市）。無新增死亡病例。新增疑似病例３例，均為境外輸入病例（均在上海）。
　　全國現有確診病例３５３０例（其中重症病例１４例），累計治愈出院病例９７０９２例，
累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例１０５２５８例，現有疑似病例８例。
　　昨日報告新增無症狀感染者３３例，其中境外輸入３２例，本土１例（在遼寧大連市）；當
日轉為確診病例６例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察９例（均為境外輸入）；尚在醫學觀
察的無症狀感染者７６０例（境外輸入７０９例）。
　　國務院副總理孫春蘭１２日至１７日在天津調研指導防控工作，她指出，春節臨近，各地疫
情防控工作專班要加強應急值守、高效運轉，明晰工作規程，開展培訓演練，掌握防控政策和技
術指南，一旦發現疫情快速反應、及時撲滅。（ｗｌ）

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