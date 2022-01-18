【華為動向】據報華為開始在日本銷售２ＭＷｈ儲能系統

《經濟通通訊社１８日專訊》據內媒《財聯社》報道，華為在日本開始銷售２ＭＷｈ儲能系

統，華為方面相關人士表示，所用電芯具體是哪家，目前不便公開。

此前有日媒報道稱，華為計劃於３月在日本銷售用於可再生能源儲存的大型電池，而華為將

向包括寧德時代（深：３００７５０）在內的製造商購買小型電池組，然後將這些電池組合成集

裝箱大小的單位，能夠儲存高達２０００千瓦時的電能。（ｄｗ）

