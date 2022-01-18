【債務風險】紫光集團重整計劃獲裁批准，六百億戰投３月底前到位

《經濟通通訊社１８日專訊》曾經的半導體明星公司紫光集團，擾攘多時的債務重組方案終

有定案。集團於官網公布，管理人１７日收到北京市第一中級人民法院送達的《民事裁定書》，

裁定批准紫光集團等七家企業實質合併重整案重整計劃，並終止紫光集團等七家企業重整程序。

這意味，重整程序將會進入執行階段，６００億元（人民幣．下同）的戰投注資將於今年３月底

前到位。

紫光集團２０２０年１１月出現流動性危機，相關債權人於去年７月以集團不能清償到期債

務為由，向法院申請對集團進行破產重整。一個月後裁定紫光集團及子公司紫光通信、紫光資本

、紫光大器投資、紫光卓遠股權投資、紫光通信投資、紫光春華投資（合稱「紫光集團等七家企

業」）實質合併重整。

至去年底，重整計劃敲定，確定由北京智路資產管理、北京建廣資產管理所牽頭的７家企業

合資財團，成為紫光集團的重組戰略投資者。但相關計劃引發紫光集團董事長趙偉國和第二大股

東健坤集團強烈抗議，質疑包括重整將導致國資流失，智路建廣作為戰略投資人資質不符合要求

，以及審計報告未對外披露等內容。但在去年１２月２９日召開的第二次債權人會議上，從債權

組到出資人組最終表決通過集團《重整計劃（草案）》，包括趙偉國實控的健坤集團。

數據顯示，截至去年１１月１９日，紫光集團債權人會議共確認債權約１４２６億元。其中

，普通債權為１２８１億佔大頭，主要來自數十家銀行類債權機構；有財產擔保債權約１４３億

，債權人主要為銀行；稅款債權約２億，債權人為國家稅務總局。（ｗｌ）

