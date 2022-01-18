【聚焦人幣】人行：中國無大水漫灌，人幣不可能持續單邊升或貶

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》對於中美兩國之間現在利率有比較大的差

距，這種差距會不會影響匯率，人行副行長劉國強表示，２０２１年出現了幾次美元走強，人民

幣更強的情況。這好像不可理解，短期的觀察難度增大。但這又在情理之中，比如說經濟增長去

年比較快，貿易順差比較大，尤其是前期大家預期都比較好，所以支撐了人民幣走強，這就導致

短期出現了美元強、人民幣更強的情況。

他強調，中國是大國，持續的單邊升值或持續的單邊貶值，在大國很難出現，在中國更不可

能出現。因為中國的宏觀調控是有度的，沒有大水漫灌，還是按照經濟規律做事，微觀的市場機

制也比較有效，雖然可能會有一些干擾因素，但總體上還是合理均衡、基本穩定。



＊跨境資金流動將保持動態均衡＊



人行貨幣政策司司長孫國峰表示，中國實行以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節、

有管理的浮動匯率制度。未來人民幣匯率走勢受市場供求、國際市場走勢等諸多因素影響，市場

供求對人民幣匯率形成發揮決定性作用，人民幣匯率的變化主要由市場決定，既可能升值，也有

可能貶值，彈性增強，雙向波動。

總的來看，跨境資金流動將保持動態均衡。下一步，人民銀行將堅持穩字當頭、穩健的貨幣

政策，靈活適度，以我為主，發揮人民幣匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，加強跨

境資金流動宏觀審慎管理，強化預期管理，引導企業金融機構樹立「風險中性」理念，處理好內

部均衡和外部均衡的平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

