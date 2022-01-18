【ＦＯＣＵＳ】人口淨增斷崖下跌，數字經濟成最大風口

【ＦＯＣＵＳ】從單季結婚登記夫妻跌穿２００萬對，到２０２１全年人口總數僅增４８萬

或０﹒０３４％－－不結婚、不生娃似風潮日盛，拖累中國最新出生率錄有歷史統計以來最低。

一時間，「人口定時炸彈」、「潛在地震時刻」……佔據中外媒體頭條。

若按出生率連跌５年至千分之７﹒５２的趨勢，原本預期的下一個五年（２０２６－

２０３０年）才至的人口總量拐點，或提前在今明兩年到來。傳統意義的人口紅利正迅速消失，

未來紅利會否來自虛擬數字世界？從最高層《不斷做強做優做大我國數字經濟》的最新文章，或

可窺線索一二。



＊新生人口２１００年或跌至３００萬關＊



中國去年ＧＤＰ佔到全球經濟產出的近兩成，但第四季僅增４％、消費動力失速、人口淨增

長史上最低，都令去年底有關「未來５年或是改革開放逾４０年來最困難的一個時期」的判斷，

恐一語成讖。

國統局數據顯示，去年內地新生人口錄１０６２萬新低，減去首次突破千萬級的死亡人口

（１０１４萬），人口淨增僅４８萬；相比２０１７年的７７９萬、２０１８年的５３０萬可謂

斷崖式下跌，亦大幅少過２０２０年疫情最嚴峻時的２０４萬。

在基準預測下，內地新生人口今明兩年或跌破千萬關口，到２０５０年跌破８００萬，

２１００年逼近３００萬關；照此情境，到本世紀末，中國總人口或降到６﹒８５億左右。



＊人口持續淨流出城市房價堪憂＊



此福兮禍兮？正面而言，有利紓緩生態、糧食、能源等壓力及房價上升動力；負面來說，出

生率下降意味未來二三十年勞動適齡人口短缺，拖累消費需求，無法負擔深度老齡化下的稅收，

加大債務可持續化壓力等。

此從具中國特色的農村地區大紅標語宣傳的演變－－９０年代的「計劃生育好，政府來養老

」，到十餘年前的「養老不能全靠政府」，再到現時的「贍養老人是義務，推給政府很可恥」…

…可見一斑。可以預見，未來城市間的搶人大戰將愈來愈激烈，人口持續淨流出的城市無論房價

還是產業，都將一蹶不振。



＊促數字技術和實體經濟深度融合＊



如何應對人口總量下降的大趨勢？除了中央去年中放開三胎、祭出雙減辣招，地方紛推各式

產假延長及生育獎勵，從另一角度看，唯有依靠經濟增長模式轉型。有觀點就指，人口不是命運

，中國事實上選擇了變老的最好時機，即人工智能和機器人技術的時代，包括在密集使用工業機

器人替代技能勞工方面有相當大的空間。

無獨有偶，最新一期中共黨刊《求是》就刊登國家主席習近平的重磅文章，「不斷做強做優

做大我國數字經濟」，提出充分發揮海量數據和豐富應用場景優勢，促進數字技術和實體經濟深

度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式。

而在中國最發達的城市之一上海，當地最新提出，全面推動城市數字化轉型，加快在未來醫

院、智能工廠、智能交通領域布局實施一批新型基礎設施重大示範項目，加緊研究布局未來虛擬

世界與現實社會交互平台。

以上種種，依賴傳統人口紅利的產業走向過剩，新賽道已呼之欲出。

