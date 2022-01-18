《匯市縱橫－蕭啟洪》口不對心

《匯市縱橫》在生活中總會遇到這樣的人，有些人一邊說自己不喜歡「追星」文化，一邊卻

不停會追看偶像的消息或有份演出的節目、購買及收集相關物品；有些男女朋友在吵架時偶會說

以後不想再見到你了，卻恨不得你即時回頭說句對不起；又有些人在自己臨行離別的時候一邊高

興地說不用記掛住我了，卻在轉身後偷偷地抹乾眼淚。世界上有這樣的人多的是，當你遇到這種

人的時候就需要看穿他們的心，而不是用耳朵聽他們說了甚麼，因為他們說的話往往和心裏想的

卻是相反的。如果說，世界上最矛盾的人，那就是口不對心了！



近日，妳可有否發覺市場上多了人在說，「美國通脹失控，不得不加快加息步伐」、「美聯

儲已全面由鴿轉鷹」、「預測今年美國加息次數更多，至少看３－４次」等等，就連筆者也不知

不覺被潛移默化。一直以來，美聯儲把「通脹僅屬暫時性」的念頭常掛在嘴邊，但實情是美國通

脹沒有如預期般回落，相反看到最新通脹率飆升至７﹒０％，再創近４０年新高紀錄。美聯儲是

否真的對持續攀升的物價視而不見，從而犯下了致命的錯誤嗎？鑑於央行政策的首要目標是維持

物價穩定，對於如此顯而易見的通脹壓力，擁有非常專業的經濟學家團隊的美聯儲不可能比普通

市場投資者更後知後覺。很顯然，在鮑威爾領導下的美聯儲的骨子裏仍是鴿派。



但近年物價飆漲就有如「坐火箭」一樣，和過去幾年相比，７％的通脹率當然是高，更連續

第五個月錄得高於５％水平。即使美聯儲有諸多不願，但是時候放棄了近十年以來的鴿派立場，

並開始就縮減資產負債表以及加息的步伐和範圍展開探討。說實話，當前美國的經濟增長形勢不

錯，其中就業市場雖還未完全修復至疫情前水準，但已離充分就業僅一步之遙，而物價不斷飆升

更加是不爭的事實，反映美聯儲自疫情爆發以來的超寬鬆貨幣政策已不合時宜，否則就有如「火

上澆油」之感。目前，美聯儲資產負債表的規模較疫情前擴大了一倍，由４﹒１５９萬億美元增

長至８﹒７６萬億美元的美國國債和抵押貸款支持證券資產規模，與此同時，另一項固定利率逆

回購工具使用規模亦達到１﹒９０５萬億美元，兩項數字均創下歷史最高紀錄，反映美國金融系

統流動性已嚴重過剩的證據。



踏入２０２２年虎年之際，投資者心中最大的懸念肯定是美聯儲會否採取「如狼似虎」的收

緊貨幣政策的態度呢？在物價持續升溫下，近日已有多位美聯儲官員變臉，擺出一副「鷹派」的

嘴臉，就連鮑爾於上周在國會表示，現在重點是處理通脹，而不是促進更多就業增長或防止疫情

帶來的衰退。很顯然，他發揮了「鴿底扮鷹」的技量，但成功令市場對縮表預期提前，而債息率

曲線亦已開始反映今年加息４次的預期，導致美債長端部分變得陡峭。據現時市場利率期貨價格

顯示，預計美聯儲在３月份加息的概率為８０％。老實說，他這一番話是否真心，大家未來可以

用心去看吧！



目前通脹超出美聯儲目標已是市場公認的事實。不過，筆者認為，如果聯儲局採取過於激進

的行動，可能會將美國經濟推入衰退風險。再者，通脹成因除經濟復甦引發市場的強勁需求，亦

可以歸咎於勞工短缺和供應鏈問題。隨著Ｏｍｉｃｒｏｎ的出現，導致美國感染人數上升，降低

勞動人口的工作意願，衝擊生產和運輸行業。近日大家有否發覺香港的水果價格亦大幅上升，主

要是供求關係失衡所致，出現如有貨機沒人駕，導致市場供不應求的現象。所以，如果過早過快

加息，或提前「縮表」等都將會扼殺了美國經濟這一輪的復甦勢態。由此可見，這個難題和供應

鏈瓶頸一樣都可能需要等到疫情真正結束後才會自然修復，恐怕任由聯儲局加息或縮表，美國通

脹短期都難以減退。



值得注意的是，近日匯市表現並沒有積極反映美聯儲的緊縮態度。上周四（１３日）美匯指

數一度滑至９４﹒６２９，為去年１１月１０日以來的最低點水平。該指數在２０２１年上漲了

６﹒３％，但本周下跌了約１％，是約八個月來最糟糕的周度表現。一般估計，隨著美聯儲加息

態度漸趨明確，美元匯價將獲得支撐，但近期美聯儲高調「轉鷹」卻無法推升美元匯價，也許反

映投資股市的資金並未大量進行避險，與此同時，亦凸顯出市場上實在有太多口不對心的人。



＊本周策略＊



英鎊：上周建議候高於１﹒３６８０水平沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒３４８０，止蝕

１﹒３８００。

歐元：本周建議候高於１﹒１４５０水平沽出歐元兌美元，目標１﹒１２５０，止蝕

１﹒１５５０。

加元：本周建議候高於１﹒２６５０水平沽出美元兌加元，目標１﹒２４５０，止蝕

１﹒２８２０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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